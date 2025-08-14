Matinspiratör
Brand Impact Sweden AB / Säljarjobb / Åre Visa alla säljarjobb i Åre
2025-08-14
, Krokom
, Östersund
, Strömsund
, Ånge
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Brand Impact Sweden AB i Åre
, Östersund
, Ånge
, Sollefteå
, Härjedalen
eller i hela Sverige
Få smaklökar att jubla - bli vår nya Matinspiratör!
Har du passion för mat och gillar att prata med människor?
Då har vi uppdraget för dig!
Vi söker dig som är matintresserad och som vill bjuda på smakprover samt skapa härliga upplevelser i livsmedelsbutik.
Som en del av vårt event-team får du:
Tillreda och bjuda på smakprover som lockar och överraskar
Berätta om råvaror, tillagning och användning - på ett inbjudande sätt
Sprida glädje till alla kunder som besöker butiken för sin vanligtvis trista handling
Bra att veta:
Matdemonstrationerna är framför allt på Fredagar mellan kl 11-19
Du måste trivas att jobba självständigt & drivas av att ta egna initiativ
Du kan också få jobba med andra typer av aktiviteter
Du väljer själv vilka uppdrag du vill/kan jobba med
Vem vi söker:
Det viktigaste för oss är inte din bakgrund utan att du har ett stort matintresse, är duktig på att jobba självständigt och är trygg med att prata inför folk!
Du får energi av att göra andra glada och älskar att stå i händelsernas centrum.
Oavsett om det gäller delikatesser, nyheter eller klassiker - vill du vara den som förvandlar kundens "handla snabbt" till "jag måste ha mer" - då passar det här jobbet just DIG
Sök nu och bli vår nästa Matinspiratör i butik
Ansök enkelt här nedanför Ersättning
Lön enligt överenskommelse Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-01-31 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Brand Impact Sweden AB
(org.nr 556764-9669), http://www.brandimpact.se/ Arbetsplats
Brand Impact Jobbnummer
9459213