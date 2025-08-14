Matinspiratör

Brand Impact Sweden AB / Säljarjobb / Varberg
2025-08-14


Publiceringsdatum
2025-08-14

Om företaget
Brand Impact har sedan 1988 hjälpt varumärken inom detalj-och dagligvaru-handeln med att synliggöra sina produkter ute i butikerna antingen genom att bjuda kunder på ett smakprov/pratstund eller att helt enkelt jobba med att exponera och framhäva produkterna genom det visuella.
Just nu söker vi dig som vill jobba i livsmedelsbutiker med att bjuda på smakprover av olika varumärkens produkter.
Det här jobbet passar dig som vill ha ett socialt jobb och även har ett stort matintresse.
Vi söker dig som
Är över 18 år
Kommunicerar väl på svenska
Är en glädjespridare
Har ett intresse för mat & dryck
Är serviceminded
Kan jobba vid behov framför allt på To-Fre mellan kl 11-19

Varför ska du jobba med oss?
Förutom ett roligt extrajobb så erbjuder vi dig en bra lön & ett kunnigt supportteam som alltid finns till din hjälp. Har du egen bil betalar vi ut milersättning.
I vår grundutbildning ingår bl.a fördjupade kunskaper inom livsmedelshygien, marknadsföring och försäljning.
För oss är din personlighet och passion viktigare än utbildning Vi ser fram emot din ansökan!

Ersättning
Lön enligt överenskommelse

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-08-24
Klicka på denna länk för att göra din ansökan

Omfattning
Detta är ett deltidsjobb.

Arbetsgivare
Brand Impact Sweden AB (org.nr 556764-9669), http://www.brandimpact.se/

Arbetsplats
Brand Impact

Jobbnummer
9459168

