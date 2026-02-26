Mätingenjör
2026-02-26
Vill du arbeta nära avancerad teknik och bidra till att stärka Sveriges försvarsförmåga? Vi söker nu en mätingenjör med erfarenhet av tekniska mätningar, analys och utvärdering. Här får du vara en nyckelperson i projekt som säkerställer att Försvarsmakten får materiel och teknik som fungerar när det verkligen gäller.Publiceringsdatum2026-02-26Om tjänsten
Som mätingenjör blir du en nyckelperson i FMV:s arbete med verifiering och validering inom Test & Evaluering Mark. Du arbetar med avancerade tekniska mätsystem och bidrar till att utveckla och säkerställa de mätförmågor som ligger till grund för några av Sveriges viktigaste försvarsprojekt. I rollen ingår att planera och genomföra mätningar i samband med provverksamhet samt att utvärdera, analysera och rapportera resultaten. Du ansvarar för att mätsystem och utrustning alltid är kalibrerade och funktionsdugliga och fungerar som stöd för uppdragsgivare i val av mätmetoder och standarder.
Utöver detta deltar du i enhetens utvecklingsarbete, där du bidrar till att förbättra både mät- och utvärderingsmetoder. Du blir en del av ett kunskapsstarkt team i Karlsborg som tillsammans utvecklar förmågor som stärker Sveriges och Försvarsmaktens operativa beredskap - från behov och idé till leverans och uppföljning.
Tjänsten är placerad i Karlsborg och innebär att resor förekommer.
Om dig
Du trivs i en roll där teknik, noggrannhet och samarbete är centrala delar av vardagen. Med ett strukturerat arbetssätt och en stark ansvarskänsla tar du dig an uppgifter från start till mål och uppskattar möjligheten att påverka både detaljer och helhet i komplexa projekt. För att lyckas i rollen har du en teknisk utbildning på minst gymnasienivå, eller motsvarande kompetens förvärvad på annat sätt. Du har erfarenhet av analys, utvärdering och rapportskrivning och arbetar kvalitetsmedvetet, självständigt och med hög noggrannhet. B-körkort är ett krav då tjänsten kan innebära resor.
Det är meriterande om du har erfarenhet av projektstyrning eller projektledning, liksom om du har arbetat med fototekniska mätsystem eller problemlösning inom elektronik och mekanik. Kunskap inom programmering och bildbehandling värdesätts också, liksom certifikat och praktisk erfarenhet av multirotordrönare. Tillsammans visar dessa erfarenheter att du har en bred teknisk förståelse och en vilja att utvecklas inom avancerad mätteknik och provverksamhet.
Personliga egenskaper är av stor vikt för oss. Vi välkomnar sökande med olika bakgrund och erfarenheter och söker dig som arbetar noggrant och med hög kvalitet, något som är avgörande när du genomför och utvärderar tekniska mätningar. Du är strukturerad, planerar ditt arbete väl och driver dina uppgifter självständigt med god initiativförmåga. Samtidigt är du lyhörd och samarbetsorienterad och bidrar till ett gott samarbete i teamet. Rollen kräver att du kan anpassa dig när förutsättningar förändras, och du tar dig an nya situationer med en lösningsfokuserad och serviceinriktad inställning.
FMV - Försvarets materielverk
På FMV är du med och bidrar till att göra Sverige och världen säkrare. Vi har i uppdrag att förse det svenska försvaret med den senaste tekniken och kunskapen så att de kan försvara vårt land och våra allierade. Tillsammans med kompetenta och engagerade kollegor får du vara med och utveckla och upphandla det som ibland inte existerar än. Du driver utvecklingen, hela vägen från behov till leverans. Från idé till verklighet.
Du kommer att arbeta på vårt verksamhetsområde test och evaluering som ansvarar för att verifiera och validera den materiel som FMV levererar till Försvarsmakten. Det innebär att kontrollera att FMV har fått det som är beställt och att systemet går att använda som det är tänkt.
Hos FMV erbjuds du en trygg anställning med bra förmåner:
• Kompetensutveckling och karriärmöjligheter
• Flexibel arbetstid och möjlighet till distansarbete i den mån arbetet tillåter
• Tjänstepension och friskvårdsbidrag
Läs mer om FMV som arbetsgivare och om de förmåner vi erbjuder på vår hemsida: Arbeta på FMV.
Vill du vara med och utveckla framtidens försvar? Välkommen med din ansökan senast den 19 mars 2026.
Bra att veta
• Du ansöker genom att bifoga ditt CV, betyg och intyg på svenska.
• I ditt CV beskriver du tydligt på vilket sätt du uppfyller efterfrågade kvalifikationer och meriter. För att skapa en mer inkluderande rekryteringsprocess ber vi dig att inte skicka personligt brev eller inkludera bild i ditt CV.
• Vi rekryterar kompetensbaserat och bedömer kandidater utifrån rollens krav på erfarenhet, kompetens och personliga egenskaper.
• Våra fackliga företrädare är SACO Jonas Andersson, OFR/S Madeleine Lithander, SEKO Peter Andersson. Alla nås via FMV:s växel: 08-782 4000.
• Vid frågor om tjänsten kan du kontakta Andreas Borg på 08-782 4000. Kontakta Hanna Lindeberg lindeberg@jeffersonwells.se
vid frågor om rekryteringsprocessen.#LI-Hybrid
För att jobba hos oss behöver du vara svensk medborgare och genomgå en säkerhetsprövning i enlighet med säkerhetsskyddslagen. Vi tillämpar provanställning och som anställd kommer du att krigsplaceras utifrån totalförsvarets behov. Ansökningar till befattningen tas endast emot via FMV:s webbplats eller registratur. Vi har gjort vårt medieval och undanber oss därför försäljning av annons- och rekryteringstjänster.
Sista dag att ansöka är 2026-03-19
För detta jobb krävs körkort.
