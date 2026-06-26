Materialplockare - Vikariat - Rosersberg
Lidl Sverige Kommanditbolag / Lagerjobb / Sigtuna Visa alla lagerjobb i Sigtuna
2026-06-26
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Är du en självgående och noggrann person som dessutom trivs med att jobba på lager? I #teamlidl hjälper vi varandra att lyckas. Och vi växer tillsammans. Nu söker vi en engagerad materialplockare till vårt centrallager i Rosersberg. Tjänsten är en deltidsanställning på 30 timmar i veckan.
Din roll
Våra lager står aldrig still! Som materialplockare kommer du att vara en del av avdelningen butiksutvecklings ombyggnadsteam och vara ansvarig för att rätt material skickas ut till rätt butik.
Rollen innefattar uppgifter som:
• Plocka material enligt beställning samt se till att de beställda varorna hamnar på rätt spår
• Hantera ankommande materialgods och sköta lagersaldo
Arbetstiderna är förlagda dagtid på vardagar, men arbete vissa kvällar kan förekomma. Publiceringsdatum2026-06-26Profil
Vi söker dig som är en självgående person, som kan tänka steget längre för att förbättra processer och effektivisera arbetet. Den här rollen är ytters central för att rätt material levereras till rätt butik, det kräver att du är handlingskraftig, ordningsam och trivs med att arbeta fysiskt.
• Du har truckkort
• Du behärskar svenska i både tal och skrift
Vi erbjuder
Du får arbeta i en miljö som karaktäriseras av våra värdeord: prestation, respekt, tillit, jordnära attityd och gemenskap. Eftersom vi växer, kan du växa. Snabbt. Inom din roll, eller mot en annan. På samma plats, eller någon annanstans. Inom butik, lager, kontor. Lokalt, nationellt eller globalt. Vi stöttar dig på din resa mot mer ansvar och nya utmaningar. Du blir en del av ett stort team där alla kavlar upp ärmarna och hjälps åt. Du får allt från friskvårdsbidrag, föräldrapenningtillägg och medarbetarrabatt i våra butiker till kostnadsfri rådgivning av psykolog, jurist och ekonom samt mängder av erbjudanden via vår förmånsportal. Självklart omfattas du också av kollektivavtal och tjänstepension.
Vill du vara med på vår resa?
Om ditt svar är ja, då söker du jobbet så här:
• Klicka på "Ansök"
• Fyll i formuläret
• Bifoga CV
Denna rekrytering sker med löpande urval, varför vi gärna ser att du skickar din ansökan snarast. Vår rekryteringsprocess består av tester, telefonintervju, personlig intervju och digital referenstagning. Hör av dig till oss om du har ett särskilt behov av anpassning när det kommer till urvalstesterna.
Tjänsten är ett vikariat på 30 timmar i veckan med start omgående. Tjänsten sträcker sig fram till och med 31 december 2026, med chans till förlängning.
Vi värnar om en säker och trygg arbetsmiljö, därför genomförs drogtest inför anställning. Detta sker i enlighet med vår policy och i samarbete med vår företagshälsovård.
Har du frågor om tjänsten eller ansökningsprocessen, vänligen kontakta rekryteringsteamet på mail: jobb@lidl.se
.
Vi ser fram emot din ansökan!
Om Lidl
Vi är ett svenskt bolag i en stor, internationell familj. Med mer än 5 000 medarbetare över hela landet, försvinner du aldrig i mängden. Istället är du med och gör vår fantastiska resa möjlig. Övertygade om att god och hållbar mat, av hög kvalitet, inte ska behöva kosta skjortan, utmanar vi den svenska livsmedelsbranschen. Ta chansen att arbeta för en arbetsgivare som är certifierad som Top Employer och dessutom utsedd till Karriärföretag! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-10 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Lidl Sverige Kommanditbolag
Metallvägen 54 (visa karta
)
195 72 ROSERSBERG Arbetsplats
Lidl Lager Rosersberg Jobbnummer
9981965