Materialplanerare sökes till kund
Academic Work Sweden AB / Logistikjobb / Ludvika
2025-08-30
Vill du ha en nyckelroll i att hålla produktionen rullande?
Nu söker vi en strukturerad och kommunikativ materialplanerare som vill bidra till ett effektivt materialflöde och samtidigt utvecklas i en dynamisk miljö med ett kompetent gäng kollegor.
OM TJÄNSTEN
Som Materialplanerare kommer du att spela en central roll i att säkerställa ett effektivt materialflöde inom organisationen. Du ansvarar för att planera, optimera och övervaka materialbeställningar för att möta produktionsbehov. Rollen innebär nära samarbete med inköp, produktion och logistik för att upprätthålla hög leveransprecision och kostnadseffektivitet.
Som konsult för Academic Work erbjuder vi stora möjligheter för dig att växa professionellt, bygga ditt nätverk och skapa värdefulla kontakter för framtiden. Läs mer om vårt konsulterbjudande. Du kommer att vara anställd via Academic Work och arbeta som konsult hos vår kund. Uppdraget är långsiktigt och på sikt finns det chans till anställning direkt hos kund.
Du erbjuds
• Ett nätverk av erfarna kollegor med blandad kompetens
• Möjlighet att arbeta med varierande och utvecklande uppdrag
• Stora möjligheter till kompetensutveckling och interna karriärvägar
VI SÖKER DIG SOM
• Har goda kunskaper i SAP
• Kan kommunicera väl på svenska och engelska i tal och skrift
• Har en avslutad gymnasieutbildning
Det är meriterande om du har
• En eftergymnasial utbildning inom relevant område
• Erfarenhet av liknande arbetsuppgifter sen tidigare
För att lyckas i rollen har du följande personliga egenskaper
• Samarbetsinriktad
• Strukturerad
• Kvalitetsmedveten
• Kommunikativ
Vår rekryteringsprocess
Denna rekryteringsprocess hanteras av Academic Work och vår kunds önskemål är att alla frågor rörande tjänsten skickas till Academic Work.
Vi tillämpar löpande urval och kommer plocka ner annonsen när tillräckligt många kandidater har nått slutskedet i rekryteringsprocessen. Vid ansökan efterfrågas ett CV. Personligt brev använder vi inte som urvalsmetod och behöver därför inte bifogas. Rekryteringsprocessen innehåller två urvalstest: ett personlighetstest och ett test i kognitiv förmåga. Testerna är ett verktyg för att kunna hitta den kandidat med högst potential för tjänsten samt främja jämlikhet, mångfald och en rättvis rekryteringsprocess.
INFORMATION OM FÖRETAGET
