Materialplanerare
Industri Support Värmland AB / Logistikjobb / Åmål Visa alla logistikjobb i Åmål
2026-04-30
, Säffle
, Bengtsfors
, Grums
, Mellerud
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Industri Support Värmland AB i Åmål
, Säffle
, Bengtsfors
, Grums
, Mellerud
Publiceringsdatum2026-04-30Om tjänsten
Vi söker nu för kunds räkning en strukturerad och analytisk Materialplanerare som vill ta en nyckelroll i deras supply chain-organisation. I rollen ansvarar du för att säkerställa att rätt material finns på rätt plats i rätt tid - samtidigt som lagernivåer optimeras och kostnader hålls under kontroll.
Du fungerar som en central länk mellan inköp, produktion, leverantörer och transportörer, med ett internationellt ansvarsområde som omfattar Sverige, Storbritannien och Italien.Dina arbetsuppgifter
I rollen som Materialplanerare har du ett helhetsansvar för materialförsörjningen till produktionen. Du leder och hanterar lagerpåfyllnad enligt fastställda policys och arbetar kontinuerligt med att övervaka lagernivåer för att säkerställa optimal balans mellan tillgänglighet, omsättning och kostnad. Genom analys av produktionsplaner, prognoser och stycklistor säkerställer du att materialbehovet är korrekt dimensionerat och anpassat efter förändrade förutsättningar.
Du ansvarar för att lägga intercompany-inköpsorder samt skapa inköpsrekvisitioner mot tredjepartsleverantörer. I arbetet ingår även löpande kommunikation kring orderbekräftelser, leveransförändringar och uppföljning av leveranser. Du samordnar transporter och hämtning av material och färdigvaror samt följer upp leveranstider och kvalitet.
Rollen innefattar också nära samarbete med leverantörer där du följer upp leverantörsprestationer och hanterar eventuella avvikelser eller tvister på administrativ nivå. Du arbetar proaktivt med att identifiera flaskhalsar i försörjningskedjan och vidtar åtgärder för att säkerställa stabilt materialflöde.
Vidare ansvarar du för att underhålla och kvalitetssäkra artikel- och lagerdata i ERP/MRP-system, uppdatera återbeställningspunkter (ROP) samt skapa nya artikelnummer i ERP och MDM Item Portal. Du bidrar även till arbetet med att fastställa och utveckla återbeställningspolicyer med hänsyn till OTIF, lageromsättningshastighet, MTO/MTS och interna mål för leveransprecision.
Vi söker dig som
Vi söker dig som har erfarenhet av materialplanering, lagerstyrning eller supply chain-arbete, gärna inom tillverkande industri. Du har en god förståelse för materialflöden, produktionsplanering och prognosarbete, och är van vid att arbeta med data som beslutsunderlag i en operativ miljö. Erfarenhet av arbete i ERP/MRP-system är en förutsättning.
Som person är du strukturerad, analytisk och lösningsorienterad. Du trivs i en koordinerande roll med många kontaktytor och har lätt för att samarbeta med både interna funktioner och externa leverantörer. Du är kommunikativ och tydlig, och har förmågan att driva frågor framåt även när förutsättningarna förändras.
Vidare är du ansvarstagande och proaktiv, med ett naturligt fokus på förbättringar och effektivisering. Du är bekväm med att arbeta i en internationell miljö och behärskar svenska och engelska i både tal och skrift.
Vår rekryteringsprocess
Denna platsannons gäller en inhyrning, vilket innebär att den mest lämpade kandidaten anställs av IndustriSupport men utför sitt dagliga arbete hos kundföretaget. Kundföretaget ansvarar för arbetsledningen, medan IndustriSupport är arbetsgivare och ansvarar för personalen. Båda parterna samarbetar kontinuerligt för att säkerställa ett gemensamt arbetsmiljöansvar. Ofta leder inhyrning till en anställning hos kundföretaget.
I slutskedet av rekryteringsprocessen kan urvals- och drogtester förekomma. Vi tillämpar löpande urval, vilket innebär att tjänsten kan tillsättas före sista ansökningsdag. Skicka därför in din ansökan redan idag!
Har du frågor om rekryteringsprocessen eller tjänsten? Varmt välkommen att kontakta ansvarig rekryterare, vars kontaktuppgifter finns i annonsen.
Bli en del av IndustriSupport
IndustriSupport är ett auktoriserat bemannings- och rekryteringsföretag med över 25 års erfarenhet av att skapa framgångsrika samarbeten mellan företag och kompetenta medarbetare. Vi är specialiserade på rekrytering och bemanning inom en rad olika yrkesområden, och erbjuder långa kontrakt både på kollektiv- och tjänstemannasidan.
Hos oss får du möjlighet att utvecklas genom att arbeta på olika arbetsplatser, lära dig nya arbetsuppgifter och bygga ditt eget nätverk av värdefulla kontakter - allt inom tryggheten av en stabil anställning. Vi tror på att personalen är företagets viktigaste tillgång och arbetar aktivt för att skapa en attraktiv arbetsmiljö där varje individ kan växa och trivas.
Vi erbjuder förmåner som kollektivavtal, försäkringar, företagshälsovård och friskvårdsbidrag. Genom att satsa på din personliga utveckling i arbetslivet strävar vi efter att vara en arbetsgivare som du kan lita på och trivas med under lång tid.
Vår framgång bygger på långsiktiga och starka relationer - både med våra medarbetare och våra kunder. Vår personal utmärker sig genom sin omfattande kunskap, sitt starka engagemang och sin genuina vilja att skapa framgång - för dig som kandidat och för de företag vi samarbetar med.
Läs mer om oss på www.industrisupport.com
Sista dag att ansöka är 2026-05-16 Arbetsgivare Industri Support Värmland AB
(org.nr 556573-7482), https://industrisupport.com/
Korpralsvägen 3 (visa karta
)
671 34 ARVIKA Kontakt
Linda Karlsson Nikula linda.karlsson-nikula@industrisupport.com +46 70 515 00 10
9886785