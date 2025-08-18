Materialoptimerare till Holmen Board and Paper
Ett smart och meningsfullt valDrivs du av att skapa smarta lösningar och långsiktiga förbättringar? Som Materialoptimerare hos Holmen får du kombinera analys, utveckling och samarbete - och vara med och forma en ny roll med stor potential. Tillsammans bygger vi en hållbar och effektiv framtid.
Din nya arbetsplats
I moderna lokaler mitt i Norrköping finns Holmen Kartong och Pappers huvudkontor med försäljnings- och marknadsavdelning. Här hjälper vi kunden att optimera sitt pappersval genom kommunikation, affärsutveckling, marknadsanalys, försäljning och kundservice. Härifrån sköter vi även produktions- och logistikplanering. Här har du alltid nära till kunniga och engagerade kollegor. Viljan att göra ett bra jobb och bidra till en grönare framtid är tydlig. Allt som allt är vi drygt 90 medarbetare som sitter i vackert belägna lokaler vid Strömmen i centrala Norrköping med bara några minuters promenad till resecentrum.
Din framtida utmaning
Som Materialoptimerare på Holmen blir du en viktig del av vår inköpsfunktion inom Holmen Board and Paper. Det här är en ny roll med stor utvecklingspotential, där du får möjlighet att forma arbetssätt och processer för att långsiktigt stärka vår konkurrenskraft.
Du kommer att arbeta nära våra produktionsenheter inom Kartong och Papper, med fokus på att utveckla materialstyrning och optimering för bla reservdelar och förbrukningsartiklar. Rollen innebär att du driver utvecklingsprojekt, analyserar materialflöden och tar fram optimeringsstrategier som skapar värde både internt och i relationen med våra leverantörer.
Som "spindeln i nätet" kommer du att samarbeta med flera funktioner inom Holmen - från produktion, teknik och underhåll till ekonomi och IT - och samtidigt bygga långsiktiga relationer med externa partners.
Resor till våra produktionsenheter, cirka 1-2 dagar i veckan, är en naturlig del av arbetet.
Tjänsten är placerad på vårt kontor vid Vattengränden i Norrköping och innebär arbete på plats.
För att lyckas i rollen
Vi söker dig som förenar analytisk skärpa med en genuin förmåga att bygga förtroendefulla relationer. Du tar gärna initiativ, driver utveckling och kommunicerar tydligt även i komplexa sammanhang.
För att lyckas i rollen har du en högskoleutbildning inom relevant område eller motsvarande erfarenhet. Har du dessutom arbetat inom inköp, logistik eller annan kommersiell verksamhet är det en klar fördel.
Vi ser att du har goda kunskaper i både svenska och engelska, i tal och skrift, samt en god IT-vana - gärna med erfarenhet av affärssystem och Excel. B-körkort är ett krav. Vana av projektarbete och ett intresse för teknik och produktionsprocesser kommer också väl till nytta i rollen.
Personliga egenskaper vi värdesätter högt:
•
Analytisk problemlösningsförmåga - du kan omvandla data och analyser till konkreta förbättringar
•
Initiativtagande - du tar ansvar för att driva processer och projekt framåt
•
Relationsskapande - du bygger starka samarbeten internt och externt
•
Tydlighet - du kommunicerar klart och strukturerat med olika målgrupper
Vi erbjuder dig
Hos Holmen Board and Paper blir du en del av en värderingsstyrd organisation där hållbarhet är i fokus. Vi erbjuder dig en roll med stort ansvar och möjlighet att påverka, förtroendearbetstid och stationering på vårt kontor i Norrköping. Här finns också ett engagemang för din kompetensutveckling och en kultur som präglas av transparens och samarbete.
Vi vill gärna ha dig på plats snart som möjligt och hoppas därför få din ansökan senast den 8 september. Ansök till Holmen Board and Paper nu och bli en del av en hållbar framtid!
Ansök redan idag!
Vi får skogen att växa och ge
Holmens verksamhet utgår från kraften som finns i skogen. Träden som växer, vattnet som rusar i älvarna och vinden som blåser i trädtopparna. Det är kärnan i Holmen, en affär byggd på skogens kretslopp och de förnybara produkter vi kan skapa av detta. Våra affärsområden är Skog, Energi, Trävaror, Kartong och Papper. Vi är 3 500 medarbetare som med mod, engagemang och ansvar skapar en hållbar framtid.
Premiumkartong och innovativa pappersprodukter av färsk fiber Holmen utvecklar premiumkartong och innovativa pappersprodukter för allt ifrån kosmetik, elektronik, läkemedel och livsmedel till böcker, magasin, reklam och transportförpackningar. Våra produkter uppskattas av medvetna kunder tack vare sina utmärkta produktegenskaper och låga klimatavtryck. Vi använder färska fiber från hållbart brukade skogar. Våra anläggningar för produktion och förädling ligger i Braviken, Hallstavik, Iggesund och Strömsbruk, Sverige, samt i Workington, Storbritannien. Ersättning
