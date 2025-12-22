Matematiklärare på Komvux
2025-12-22
Inom utbildningsförvaltningen i Enköpings kommun erbjuder vi pedagogisk omsorg, förskola, grundskola, gymnasium och vuxenutbildning av hög kvalitet. Den kommunala vuxenutbildningen är en central del av det livslånga lärandet och ger vuxna möjlighet att komplettera studier, byta yrkesinriktning eller nå behörighet för vidare studier och arbete. Vår undervisning präglas av flexibilitet, individanpassning och nära pedagogiskt stöd.
Nu söker vi en engagerad matematiklärare på grundläggande- och gymnasienivå som vill stärka vuxnas kunskaper och självförtroende i matematik och bidra till en verksamhet där kvalitet, utveckling och elevens lärande står i centrum.Publiceringsdatum2025-12-22Arbetsuppgifter
Som matematiklärare hos oss arbetar du med att planera, genomföra och följa upp undervisning enligt gällande läroplaner. Du möter elever med olika bakgrund, erfarenheter och mål, och anpassar undervisningen för att skapa bästa möjliga förutsättningar för varje individ. Bedömning och betygsättning är en naturlig del av ditt arbete, liksom att handleda elever i deras studier och framtida utbildnings- eller yrkesval.
Du blir en del av ett kollegialt sammanhang där samarbete och utveckling står i fokus. I rollen ingår även samverkan med externa aktörer såsom arbetsliv och högskolor.
För att trivas hos oss behöver du kunna:
* Motiverar och engagerar elever i en självständig och målinriktad lärprocess
* Balanserar akademiska krav med individuella stödbehov
* Hanterar förväntningar från elever och verksamhet
* Hålla dig uppdaterad om ämnesutveckling och moderna pedagogiska metoderKvalifikationer
Vi söker dig som har:
* Lärarlegitimation med behörighet att undervisa i matematik på gymnasienivå.
* Goda kunskaper i bedömning och betygsättning enligt skollagen och kursplaner.
* God digital förmåga och grundläggande datakunskaper.
* Förmåga att arbeta i digitala lärverktyg och lärmiljöer. Vi använder Teams och Edlevo för kommunikation och dokumentation.
* Erfarenhet av undervisning på grundläggande- och gymnasienivå inom vuxenutbildning är meriterande.
Provanställning kan komma att tillämpas.
