Mät- och kalibreringsingenjör inom luftbehandling
Rise Research Institutes Of Sweden AB / Maskiningenjörsjobb / Borås Visa alla maskiningenjörsjobb i Borås
2026-02-09
Är du nyfiken på att lära dig nya saker? Har du ett stort engagemang och tycker om att arbeta med mättekniska uppgifter? Då har vi tjänsten för dig. Välkommen till RISE!
Om oss Enheten Kalibrering, inom divisionen Säkerhet & transport på RISE, erbjuder mätteknisk service åt Sveriges industri, inom en mängd olika storheter. Enheten består av ca 25 ingenjörer som i huvudsak är placerade i Borås, medarbetare finns också i Lund och Göteborg.
Inom teamet luftbehandling som du kommer tillhöra utför vi kalibrering av lufthastighet, låga lufttryck, luftflöden och luftfuktighet. Arbetet utförs både i vårt laboratorium och ute i fält hos våra kunder. Placeringsort är Borås och tjänsten innebär en del fältarbete och resor på veckobasis.
Om rollen I rollen kommer du ansvara för kalibreringsuppdrag från start till mål, inklusive offertarbete, genomförande av kalibreringar, rapportskrivning och tillhörande projektadministration. I ansvaret ingår att utveckla och underhålla mätutrustning och metoder samt att bidra till verksamhetsutveckling både tekniskt och marknadsmässigt.
Den mest centrala arbetsuppgiften är kalibrering av kunders mätinstrument i både laboratorium och i fält. Övriga arbetsuppgifter är:
• Utveckling av befintliga och nya metoder, tekniker och affärer - Kundkontakter med både befintliga och nya kunder - Bygga och utveckla nätverk, internt och externt
Vem är du? För att trivas och lyckas i rollen är du en person som trivs med ett omväxlande och självständigt arbete. Du har god förmåga att planera och följa upp ditt arbete, är strukturerad, målinriktad och trygg i att fatta beslut. Vidare har du god kommunikativ förmåga och tycker om att möta människor. Du är samarbetsorienterad och trivs med många kontaktytor.Publiceringsdatum2026-02-09Kvalifikationer
• Teknisk utbildning på högskolenivå eller motsvarande
• B-körkort
• Goda kunskaper i svenska och engelska, i tal och skrift
• God datorvana samt goda kunskaper i Officepaketet
Meriterande:
• Tidigare erfarenhet från liknande verksamhet inom mätteknik och/eller kalibrering
• Bred teknisk kompetens utöver grundkraven
Är vi en bra match? RISE erbjuder en roll med teknisk utmaning, stor bredd och goda utvecklingsmöjligheter. Rollen ger möjlighet att arbeta nära både teknik och kund samt att utvecklas inom ett brett och samhällsviktigt verksamhetsområde. Hos oss får du stor flexibilitet i arbetet och engagerade medarbetare att arbeta tillsammans med.
Välkommen med din ansökan! Är du nyfiken på att veta mer är du välkommen att kontakta chef på Kalibrering, Mats Olsson +46 10 516 50 35. Sista ansökningsdag är 2 mars. Urval och intervjuer sker löpande under och efter ansökningstiden. Sök utan personligt brev.
Våra fackliga representanter är: Linda Ikatti, Unionen, 010-516 51 61, och Ingemar Petermann, SACO, +46 10 228 41 22. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-02 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-7197507-1832496". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Rise Research Institutes Of Sweden AB
