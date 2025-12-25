Master Training söker receptionister
2025-12-25
Master Training är en privat hälsoklubb i Stockholm, där du blir medlem via rekommendation. Som medlem tränar du med en personlig tränare regelbundet. I medlemskapet ingår fri tillgång till gym, lån av träningskläder och handduk, personligt skåp, hygienartiklar och frukost.
Master Trainings vision är att öka livskvalitén och förlänga livet för våra medlemmar. Det gör vi genom att erbjuda personlig träning, grupp-PT, livsstils- och fystester, kostrådgivning, massage, fysioterapi, ansiktsbehandlingar och kiropraktik. Förutom en komplett träningsanläggning och välutbildad och kompetent personal bryr vi oss lite extra om varje kund och får alla att känna glädje och inspiration inför sitt besök på Master Training.
Vi söker nu efter flera receptionister. Vi söker dig som kan jobba som extra vid behov. Du behöver vara villig att arbeta dagar, kvällar samt helger beroende på schemaläggning. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-01-24
