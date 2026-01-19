Master Scheduler till GKN Aerospace!
Skill Rekrytering & Bemanning AB / Logistikjobb / Trollhättan Visa alla logistikjobb i Trollhättan
2026-01-19
, Essunga
, Vänersborg
, Lilla Edet
, Grästorp
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Skill Rekrytering & Bemanning AB i Trollhättan
, Vänersborg
, Lilla Edet
, Uddevalla
, Orust
eller i hela Sverige
Är du passionerad för logistik och materialplanering? Vill du spela en nyckelroll i att optimera produktionskedjan och säkerställa att rätt material finns på rätt plats vid rätt tidpunkt? Som Master Scheduler hos oss får du möjlighet att påverka hela värdeflödet, arbeta i ett dynamiskt team och utveckla processer som verkligen gör skillnad.Publiceringsdatum2026-01-19Om företaget
GKN Aerospace Sweden ingår i GKN Aerospace, som tillverkar motorkomponenter, flygplansstrukturer, kabinfönster, kablage och mycket mer till många av världens flygplan. Företagen i Aerospace-divisionen som arbetar med delar till flygmotorer bildar tillsammans Engines och vid anläggningen i Trollhättan utvecklas och tillverkas avancerade delar till motorer för flygplan och rymdraketer. De arbetar även med motorunderhåll.
GKN Aerospace har produktionsanläggningar i Trollhättan, Kongsberg (Norge), Mexiko och USA. De har även ett ingenjörskontor i Bangalore, Indien och kontor i Stockholm (Public Affairs) och i Göteborg. Huvudkontoret för Engines ligger i Trollhättan.
Du kommer tillhöra Governmental Operations, en verksamhet som verkar i en komplex och samhällsviktig miljö där tillförlitlighet, kvalitet och långsiktig planering är avgörande. Hos oss får du arbeta i ett tvärfunktionellt sammanhang där logistik och materialplanering står i centrum för effektiva leveranser till våra kunder. Vi erbjuder en arbetsplats som präglas av samarbete, kontinuerlig utveckling och ett starkt förbättringsfokus, med goda möjligheter för dig att växa och påverka.Arbetsuppgifter
Som Master Scheduler har du en nyckelroll i att säkerställa materialtillgången, både på kort och lång sikt. Du arbetar nära inköp, produktion, program och logistik för att optimera materialflöden och minska kapitalbindning.
Dina huvudsakliga arbetsuppgifter inkluderar:
Upprätta reservdelsprognoser och analysera materielförbrukning för att förbättra planeringen.
Utveckla och förbättra analysverktyg samt styrparametrar för att säkra materialförsörjning och optimera kapitalbindning.
Hantera kundbeställningar, inklusive offerter, förfrågningar och leveranskoordinering.
Delta i planeringsmöten, både internt och med leverantörer vid behov, samt bidra till utveckling av arbetssätt som förbättrar prognossäkerheten. Profil
Vi söker dig som är analytisk, lösningsorienterad och har ett genuint intresse för Supply Chain och logistik. Du trivs med att samarbeta över funktioner, bygga nätverk och driva förbättringar tillsammans med andra.
För att lyckas i rollen ser vi att du har:
Högskoleutbildning inom Supply Chain, logistik eller liknande område.
Erfarenhet av arbete inom materialplanering eller liknande roller.
Mycket goda kunskaper i Microsoft Excel, erfarenhet av SAP är meriterande.
God analytisk förmåga och en strukturerad, proaktiv arbetsstil.
Utöver detta är du dessutom flytande i det svenska och engelska språket, både i tal och skrift. Vi värdesätter personlig lämplighet högt och söker dig som delar våra värderingar och vill bidra till ett starkt och utvecklande team. Om du brinner för att optimera processer och säkerställa att materialflöden fungerar smidigt, är detta en roll där du kan göra verklig skillnad.
Befattningen kräver att du genomgår och godkänns enligt vid var tid gällande bestämmelser för säkerhetsskydd. För befattningar där GKN:s kund har krav på säkerhetsklassinplacering kan, i förekommande fall, detta medföra krav på visst medborgarskap.
Ansökningsförfarande
I den här rekryteringen samarbetar GKN Aerospace med Skill. Tjänsten är ett konsultuppdrag där du initialt blir anställd av Skill med chanser till övergång till GKN.
Urval sker löpande och tjänsten kan tillsättas innan sista ansökningsdag. Sök därför redan idag!
Vid frågor om tjänsten är du välkommen att höra av dig till ansvarig rekryterare Olivia Rogö, olivia.rogo@skill.se Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-01 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-7073494-1795968". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Skill Rekrytering & Bemanning AB
(org.nr 556685-8618), https://jobb.skill.se
Nohabgatan 14 (visa karta
)
461 53 TROLLHÄTTAN Jobbnummer
9691900