Incopia söker fler Master Data Specialister, både juniora och seniora till vårt växande team!
Incopia är ett konsult- och rekryteringsbolag med specialistkompetens inom supply chain och inköp. Vi tillhandahåller lösningar av konsulttjänster för att möta de behov och utmaningar som våra kunder står inför. Som medarbetare på Incopia blir man en viktig del av vårt omfattande nätverk av personer och företag inom supply chain och inköp, och ges goda möjligheter att utvecklas i sin roll och se nya branscher. För oss på Incopia är gemenskap och värme grundläggande värderingar som genomsyrar vår företagskultur.
Om tjänsten som Master Data SpecialistSom Master Data Specialist hos våra kunder i syd kommer du att vara nyckelperson i arbetet med att kvalitetssäkra, uppdatera och utveckla masterdatan. Du samarbetar tätt med flera avdelningar och skapar datadrivna förutsättningar för informationssäkerhet och hög kvalitet i hela organisationen. Tjänsten innebär både operativt, dagligt arbete med datakvalitet och att driva förbättringsinitiativ och projekt inom informationshantering.
Arbetsuppgifter Skapa, underhålla och analysera masterdata i affärssystem och databas.
Delta i och driva tvärfunktionella projekt för utveckling av datakvalitet och informationsflöden.
Säkerställa att datan följer gällande rutiner, policies och lagkrav.
Vara organisationens stöd kring frågor gällande masterdata, integrationer och systemuppdateringar.
Skapa, underhålla och utveckla rapporter, dashboards och underlag för uppföljning.
Vem vi söker
Vi söker dig som är nyfiken, noggrann och kvalitetsmedveten men framförallt har ett stort intresse för digitalisering och datadriven utveckling. Du trivs med att arbeta med detaljer och ser snabbt samband och förbättringsmöjligheter i stora datamängder. Du samarbetar gärna med andra, är tydlig i din kommunikation och bidrar till en positiv och inkluderande arbetsmiljö. Du är engagerad i långsiktig verksamhetsutveckling och vill vara med och skapa digital kvalitet och effektivitet.
Kvalifikationer och erfarenheter Eftergymnasial utbildning inom exempelvis ekonomi, logistik, IT, systemvetenskap eller motsvarande erfarenhet.
Erfarenhet av arbete med masterdata, affärssystem eller informationshantering, gärna inom e-handel.
Mycket god systemvana.
Stark analytisk förmåga och vana att arbeta strukturerat med stora datamängder.
God svenska och engelska i tal och skrift.
Vi erbjuderPå Incopia har vi många års specialistkompetens inom supply chain och inköp och ett brett och levande nätverk. Vår breda erfarenhet och kunskap gör att vi kan navigera genom olika branscher och våra kunder återfinns överallt. Med konsult och rekryteringslösningar hjälper vi företag att effektivisera sina processer, minska kostnader och samtidigt öka värdet i hela leveranskedjan. Du blir del av en företagskultur som bygger på kompetensutbyte, delaktighet och stark gemenskap.
