Massör, extrajobb
Johansson, Anne Disa / Hälsojobb / Kungsbacka Visa alla hälsojobb i Kungsbacka
2026-07-09
, Mölndal
, Göteborg
, Härryda
, Partille
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Johansson, Anne Disa i Kungsbacka
Massör - extrajobb
Är du utbildad klassisk massör och vill jobba extra? 4-10 timmar/vecka, arbetstid eftermiddag/kväll och helg.
Utbildning krävs.
Erfarenhet är önskvärd men din personlighet är viktigast. Lyhörd och närvarande med kunden, självständig och positiv. I arbetet ingår klassisk massage, kassa, bokning och städ. Kanske har du kunskap/utbildningar utöver massagen som kan komma kunderna tillgodo?
För rätt person finns möjlighet till fler timmar och intern vidareutbildning.
Lön enligt överenskommelse, timanställning, antagning sker löpande, platsen kan tillsättas innan sista ansökningsdatum.
Inom företaget finns idag massage, zonterapi, healing, yoga, stresshantering, meditation/mindfulness mm. Efterfrågan på massagen är hög och jag behöver förstärkning!
Du är minst diplomerad friskvårdsmassör, men har du mer djupgående utbildning så är det välkommet.
Med värme
AnneDisa Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-09-20
E-post: anne-disa@outlook.com Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Johansson, Anne Disa
Energigatan 5a (visa karta
)
434 37 KUNGSBACKA Arbetsplats
AnneDisa Kontakt
Anne Disa Johansson anne-disa@outlook.com Jobbnummer
9998486