Massör
2026-02-13
Vi söker positiva spa- terapeuter & massörer med hårda nypor med examen från godkända skolor som brinner för skönhet, hälsa och friskvård. Är en hejare på försäljning, kundservice och kundbemötande med flexibelt sinne.
Vi tror starkt på frihet under ansvar och du ska kunna jobba lika bra i team som självgående.
Arbetet kommer främst vara under eftermiddagar mellan 15.00-19.00 men kan förekomma även dagtid samt 1-2 lördagar i månaden. Mer under lovperioderna. Behovsanställning gör att det är enkelt och flexibelt att kombinera med studier eller annat arbete.
vi söker dig som är examinerad hudterapeut med rätt kompetens och examen. Och/ eller massör som har hårda nypor, merit om du kan flertal olika massagetekniker
Meriterat om du bor i närheten, kan många massage metoder tex lymfmassage, klassiska massage, facelift massage, hot stone.
Du kommer få lära dig fler behandlingar, arbeta med de mest professionella märkena på marknaden, erhålla personalrabatt på produkter, friskvårdsbehandlingar utefter hur du jobbat, semesterersättning.
Tveka inte att höra av dig till oss redan idag.
Jobbtyp: Deltid, Extrajobb, Praktik, behovsanställning
visar du framfötterna. finns möjlighet för mer timmar & anställning
Förmåner:
Gratis massage
Personalrabatt
Plats: Mariekäll, Södertälje Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-15
E-post: my_icaresalong@outlook.com Arbetsgivare ICS AB
(org.nr 559371-0915) Jobbnummer
9741589