Massageterapeut i centrala Stockholm

Elite Beauty Care ligger vid Odenplan och erbjuder professionell massage och skönhetsvård. Nu söker vi efter kollegor som vill börja hos oss. Du behöver ha minst 1 års erfarenhet. Elite Beauty Care is located at Odenplan and offers professional massage and beauty care. We are now looking for colleagues who want to join us. You need to have at least one year professional experience. Öppen för alla Vi fokuserar på din kompetens, inte dina övriga förutsättningar. Vi är öppna för att anpassa rollen eller arbetsplatsen efter dina behov.