Maskinställare
Pekå plast AB är specialiserat inom formsprutning av plast. Verksamheten finns i 9000 m2 ändamålsenliga lokaler centralt i Perstorp. I produktionslokalen finns 25 formsprutor upp till 2200 ton och med en max skottvikt på 17 kg. Produktionen är mycket automatiserad med robotar för effektiv hantering, efterbearbetning och packning. Läs mer på www.pekåplast.se
Då vi är i ett expansivt skede behöver vi utöka vårt team med ytterligare maskinställare till vår formsprutningsavdelningen.
I denna rekrytering samarbetar vi med Wikan Personal AB.Arbetsuppgifter
I rollen som maskinställare kommer du att arbeta med formsprutning, övervakning av produktion och efterbearbetning, avsyning av detaljer och materialhantering vid maskinerna samt service och underhåll av maskinparken.
Din bakgrund/Dina egenskaper
Du som söker har genomförd gymnasial utbildning eller motsvarande, behärskar svenska i tal och skrift och du har gärna några års erfarenhet av liknande arbetsuppgifter.
För att klara dina arbetsuppgifter bör du ha ett tekniskt intresse, vara händig och inte se hinder utan se möjligheter. Meriterande är om du har truckkort.
Vi lägger stor vikt vid dina personliga egenskaper! Du strävar efter att leverera kvalité och är en god ambassadör för företaget. Du utför dina arbetsuppgifter med noggrannhet och hanterar stressade situationer på ett lugnt och metodiskt sätt samtidigt som du har ordningssinne och lätt för att samarbeta.
Information och kontakt
Jobbar du inte som maskinställare idag men har rätt profil, får du utbildning av Pekå plast AB under introduktionstiden.
Tjänsten som maskinställare är på heltid, intermittent 3 skift. Efter en inhyrningsperiod hos Wikan personal förväntas anställningen övergå i en tillsvidareanställning hos Pekå plast AB. Vi tillämpar löpande urval vilket kan innebära att tjänsten tillsätts innan sista ansökningsdag.
Välkommen med din ansökan redan idag! Sista ansökningsdag är 21 september. Du söker tjänsten på www.wikan.se.
Tillträde enligt överenskommelse.
För mer information eller frågor är du välkommen att kontakta Amy Frick Melander på telefon 0451 - 70 74 82.
Välkommen med Din ansökan!
Om Wikan Personal
Wikan Personal är din personliga och lokala arbetsgivare i bemanningsbranschen. Vårt breda kontaktnät hjälper dig som har rätt inställning och kompetens, till arbete. Vi verkar i flera olika branscher, vilket öppnar många dörrar för dig i jakten på nästa jobb. Vi lägger fokus på vår personal, deras välmående och utveckling. Vi kan personal.
Wikan Personals verksamhet är grundad på närhet och engagemang för att alltid kunna tillgodose bra service till våra kunder och anställda. Vi är djupt övertygade om att lokal förankring, långsiktiga kundrelationer och kompetenta medarbetare är nyckeln till framgångsrika samarbeten inom rekryterings- och bemanningsbranschen. Med närvaro på 14 orter i Sverige, en omsättning på cirka 400 miljoner kronor och omkring 800 engagerade anställda, strävar vi efter att vara en pålitlig samarbetspartner. Läs mer på www.wikan.se Ersättning
