Maskinsnickare - Finsnickare

Herrljunga Ledstångsfabrik AB / Maskinoperatörsjobb (trävaru) / Herrljunga
2026-04-15


Vi söker finsnickare till vår produktion
Har du känsla för trä, kvalitet och hög finish.
Hos oss blir du del av ett kunnigt team där yrkesskicklighet, noggrannhet, stolthet och hantverket står i centrum.

Meriterande egenskaper:
• Har erfarenhet av finsnickeri eller liknande hantverksarbete
• Har ett gott öga för detaljer
• Trivs i en produktionsmiljö där precision och ansvar är viktigt
• Uppskattar trä som material och tycker om att skapa produkter med hög standard

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-05-15
Ansökan via mail
E-post: info@hlf.se

Omfattning
Detta är ett heltidsjobb.

Arbetsgivare
Herrljunga Ledstångsfabrik AB (org.nr 556065-8626)
Björkvägen (visa karta)
524 32  HERRLJUNGA

Jobbnummer
9855299

