Maskinoperatör till vår produktion
2025-08-20
Vi är ett gäng som trivs tillsammans i våra moderna lokaler i Hestra - och nu söker vi en ny kollega.
Hos oss blir du en viktig del av produktionen där vi förvandlar trä till butiksinredning som levereras till hela Norden. Vi har en modern maskinpark med huvudprocesser som sågning, NC fräs/borr, kantlistning. Som maskinoperatör blir du en viktig kugge i ett väl sammansvetsat gäng.
Vi tror att du är noggrann, gillar att lösa problem och bra på att samarbeta. Erfarenhet som maskinoperatör inom träindustri är såklart starkt meriterande, men vi tror att en liknande bakgrund inom metallindustrin också kan vara en högst relevant bakgrund. Viktigast av all är ditt engagemang och viljan att lära och ta ansvar.
Låter det som något för dig? Skicka din ansökan till jobb@hestra.se
så snart som möjligt - urval sker löpande.
Hos oss får du många härliga kollegor, möjlighet att vara med på trevliga aktiviteter, gym på jobbet och en viktig plats hos ett bra företag. Vill du veta mer om livet hos oss? Följ gärna Hestra Inredningar i våra sociala kanaler.
Hestra Inredningar är ett familjeföretag grundat år 1900 som utvecklats till en av de ledande butiksinredarna i Norden. Vårt hjärta finns i Hestra men vi finns också på plats i Norge, Danmark och Finland. Vi har idag 150 medarbetare och omsätter ca 500 MSEK.
Sista dag att ansöka är 2025-09-19
E-post: jobb@hestra.se
Detta är ett heltidsjobb.
335 71 HESTRA Jobbnummer
