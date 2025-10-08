Maskinoperatör till tryckeri i Vällingby!
Lagerjobb / Stockholm
2025-10-08
, Solna
, Lidingö
, Sundbyberg
, Danderyd
eller i hela Sverige
, Solna
, Lidingö
, Järfälla
, Botkyrka
eller i hela Sverige
Uppdraget
Nu söker Libera produktionsmedarbetare till Elanders tryckeri i norra Stockholm.
Här kommer du att arbeta med tillverkning av kalendrar. Arbetsuppgifterna kan bestå av bland annat hantering och övervakning av olika maskiner, samt rapportera eventuella avvikelser. Du följer de standardiserade arbetssätt samt riktlinjer som arbetsplatsen bestämt och rapporterar eventuella avvikelser i produktion.
Utöver detta kommer arbetsuppgifterna kunna bestå av bland annat:
Säkerställa att producerat material håller avtalad och förväntad kvalité inom ditt ansvarsområde
Sortera och leverera producerat material till nästa produktionslina
Hålla rent och snyggt på arbetsplatsen
Vara behjälplig med andra arbetsuppgifter utefter behov
Detta är en tidsbegränsad anställning som sträcker sig till årsskiftet. Arbetstiderna är förlagda på dagtid med kan komma att bli 2-skift på sikt, du behöver därför kunna arbeta både dag och kväll.
Vem du är
Vi söker sig som är driven och ansvarstagande samt har förståelse för en tillverkande industri. Du engagerad och noggrann i ditt arbete och jobbar med högt kvalitet och säkerhetstänk. Utöver detta trivs du med att arbeta praktiskt och har lätt för att lära och ta instruktioner. Krav
God förståelse i det svenska språket
God fysisk förmåga samt van att arbeta med lite tyngre arbetsuppgifter
Erfarenhet av produktionsarbete
Data erfarenhet och lätt för att lära dig nya system
Fullgott färgseende
Meriterande
Tidigare erfarenhet inom tryckeri eller pappersindustri
Tidigare erfarenhet som skärare
Tillsättning
Urval sker löpande och tjänsten kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdatum.
Välkommen med din ansökan! Ersättning
Lön enligt överenskommelse Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-10-12 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Libera i Sverige AB
(org.nr 559155-5007), http://www.libera.se Arbetsplats
Libera Kontakt
Jennifer Uddh Lövstrand jennifer@libera.se Jobbnummer
9546409