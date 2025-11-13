Maskinoperatör till Norrköping
2025-11-13
Publiceringsdatum2025-11-13
Vi söker nu maskinoperatörer med erfarenhet från industriell produktion och god körvana av motviktstruck. Du kommer att arbeta på 5-skift i en modern anläggning där kvalitet, tempo och noggrannhet är avgörande.
Rollen passar dig som har ett tekniskt intresse, tycker om att lösa problem och trivs i en arbetsmiljö där du får ta ansvar och bidra till att driften flyter på som den ska.Arbetsuppgifter
Övervaka och styra maskiner för att säkerställa effektiv drift enligt rutiner
Köra motviktstruck i produktionen
Utföra rutinkontroller och enklare underhåll på maskiner och utrustning
Rapportera avvikelser och tekniska problem
Byta material och förse maskinerna med nödvändiga resurser
Krav för tjänsten
Truckkort för motviktstruck och dokumenterad erfarenhet
Mycket goda kunskaper i svenska, både tal och skrift
Som maskinoperatör är det viktigt att du är noggrann och uppmärksam på detaljer för att säkerställa att produktionen håller hög kvalitet. Erfarenhet från mekanik- eller verkstadsmiljö är meriterande. God kommunikationsförmåga är viktigt för att rapportera avvikelser och samarbeta med kollegor.
Vad vi söker
För att trivas hos vår kund tror vi att du gillar ett praktiskt arbete där ordning, säkerhet och struktur är viktiga delar av vardagen. Du tar egna initiativ, är lösningsorienterad och trivs i ett team där man hjälper varandra för att få produktionen att flyta på. Samtidigt är du trygg i att arbeta självständigt när det behövs.Så ansöker du
Detta är en heltidstjänst med inledande provanställning, placerad i Norrköping. Start omgående eller enligt överenskommelse.
Har du frågor om tjänsten? Kontakta ansvarig rekryterare Evelina Silverstig på es@pokayoke.se
Urval sker löpande, så vänta inte med att skicka din ansökan.
Välkommen till Pokayoke, vi bygger verksamheter genom människor.www.pokayoke.se Ersättning
