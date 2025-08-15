Maskinoperatör till Contac Solutions AB i Ljungby!
2025-08-15
Contac Solutions AB startade 2003 och är ett industri- och handelsföretag som förser industrin med elektromekaniska produkter. Vi omsätter ca 300 MSEK och har 280 anställda i gruppen. Vi har produktion, lager och huvudkontor i Bollebygd, produktionsenheter i Ljungby och Västervik, försäljningskontor i Stockholm, egen fabrik i Rumänien, i Tyskland och via vårt dotterbolag egen fabrik och ett antal partners i Kina. Sverige är en viktig marknad för oss men exporthandelen ökar snabbt och vi arbetar aktivt med kunder i många länder ex. Tyskland, England, USA, Kina m.fl. För mer information besök vår hemsida www.contac.se
Vi på Contac Solutions söker en noggrann och engagerad maskinoperatör till vårt team! Är du tekniskt lagd och trivs med att arbeta med maskiner inom produktion? Har du erfarenhet av att ställa in och bevaka produktionsmaskiner? Då kan det här vara jobbet för dig!Publiceringsdatum2025-08-15Arbetsuppgifter
I rollen som maskinoperatör kommer du att arbeta med att:
Bevaka och ställa in en kapmaskin / fler kapmaskiner som kapar kablar och applicerar kabelskor.
Säkerställa att maskinen fungerar optimalt genom regelbunden justering och underhåll.
Bevaka och ställa in fler maskiner efter behov för att upprätthålla en effektiv produktionskedja.
Utföra kvalitetssäkring av produkterna för att garantera hög standard.
Följa säkerhetsföreskrifter och bidra till en trygg och säker arbetsmiljö.
Vi söker dig som har:
Erfarenhet av arbete med produktionsmaskiner, gärna inom kapning eller bearbetning av kabel och liknande material.
Ett tekniskt intresse och kunskap.
Förmågan att arbeta självständigt och noggrant.
God kommunikationsförmåga och förmågan att samarbeta i team.
Grundläggande datorvana, då vissa inställningar och rapportering sker digitalt.
Tidigare erfarenhet av att arbeta med kapmaskiner eller maskiner inom kablage tillverkning.
Erfarenhet av arbete i en industriell produktionsmiljö.
Vi erbjuder:
En trygg anställning i ett växande företag med höga ambitioner.
Möjlighet att utvecklas och lära dig mer om produktionsteknik och maskinhantering.
Ett trevligt arbetsklimat med hjälpsamma kollegor.
Konkurrenskraftig lön och andra förmåner.
Är du redo att ta nästa steg i din karriär som maskinoperatör?
Skicka in din ansökan med CV och personligt brev till roma.silinaite@contac.se
Vi ser fram emot att lära känna dig! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-09-14
E-post: roma.silinaite@contac.se Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Contac Solutions AB
http://www.contac.se
Långgatan 15 (visa karta
)
341 32 LJUNGBY
