Maskinoperatör till Ankarsrum

Montico HR Partner AB / Verktygsmaskinoperatörsjobb / Vimmerby
2026-05-28


Nu söker vi dig som vill arbeta på ett stabilt och utvecklande företag i Ankarsrum!
I tjänsten arbetar du med kvalitetskontroll, processövervakning och praktiska moment där noggrannhet och tålamod är avgörande.
Så vill du jobba på ett företag som ligger i framkant i sin bransch med start omgående? Uppskattar du dessutom en långsiktig arbetsrelation? Då kan vi ha ett intressant uppdrag för dig!

Om tjänsten
Tjänsten är långsiktig och är en hyrrekrytering via Montico där rätt person kommer erbjudas anställning direkt hos kundföretaget efter en tids inhyrning.
Driftsformen är skiftgång med växelskift mellan förmiddag och eftermiddag.

Dina arbetsuppgifter
Dina huvudsakliga arbetsuppgifter kommer att bestå av kvalitetskontroll och process övervakning där ditt mål är att upprätthålla en jämn och långvarig kvalité på produkterna.
Stundtals är det ett repetitiv arbete där noggrannhet och rutin är viktigt.
Arbetsuppgifter som hand slipning förekommer också där det är en fördel om du är praktiskt lagd och har tålamod då du även ansvarar för att avsyna detaljer kontinuerligt.

Vi söker dig som

• är en positiv och nyfiken person.
• har ett tekniskt kunnande och är praktiskt lagd.
• är ansvarsfull och noggrann.
• behärskar svenska flytande i tal och skrift.

Vi lägger stor vikt på personligheten.

Du är varmt välkommen med din ansökan redan idag då urval sker löpande.

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-06-29
Klicka på denna länk för att göra din ansökan

Omfattning
Detta är ett heltidsjobb.

Arbetsgivare
Montico HR Partner AB (org.nr 556580-6741), https://www.montico.se
Lucernavägen 5 (visa karta)
593 50  VÄSTERVIK

Arbetsplats
Montico

Kontakt
Oliver Petersson
oliver.petersson@montico.se

Jobbnummer
9933762

