Maskinoperatör | Lernia | Värnamo

2025-09-02
Nu har du chansen att bli en del av ett engagerat team där kvalitet, samarbete och teknisk utveckling står i fokus. Oavsett om du har tidigare erfarenhet eller är nyfiken på att lära dig yrket från grunden, erbjuder vi en spännande möjlighet att växa i en miljö där du får vara med och skapa produkter med hög precision.

Om tjänsten
• Tillträde enligt överenskommelse
• Visstidsanställning- heltid
• Dagtid eller ständig eftermiddag
• Värnamo
Som maskinoperatör har du en central roll i produktionen, där du ansvarar för att övervaka och hantera en eller flera maskiner för att säkerställa att tillverkningen sker effektivt och med hög kvalitet. Du ser till att rätt material finns tillgängligt, fyller på vid behov och packar färdiga detaljer för vidare hantering till lagret. I rollen ingår även enklare underhållsarbete för att hålla maskinerna i gott skick, samt att följa upp kvalitetskontroller och dokumentera enligt fastställda rutiner. Arbetet sker i nära samarbete med ditt team, där ni tillsammans löser eventuella utmaningar snabbt och effektivt.
I arbetsuppgifterna kan även lödning ingå samt lättare montering.
Om dig
För att passa in på denna tjänst är det av stor vikt att du är flexibel och har en hög arbetsmoral. Som person förväntas du vara en lagspelare med stor ansvarsförmåga samt att du hanterar ditt arbete med effektivitet. Du ska även vara praktisk lagd, förmåga att arbeta både självständigt och i grupp samt ha en god problemlösningsförmåga. Du kommer arbeta dagtid eller ständig eftermiddag, men flexibilitet uppskattas vid ev förflyttningar. Vi lägger stor vikt vid dina personliga egenskaper och vi tror att du som söker är en engagerad person som är mån om att göra ett noggrant jobb som du känner dig stolt över.
Formell kompetens
• Körkort B & tillgång till bil
• Goda kunskaper i svenska (tal, skrift och läsförståelse)
• Goda kunskaper i engelska (tal, skrift och läsförståelse)
Meriterande
• Utbildning / tidigare erfarenhet inom industri, tillverkning eller produktion är meriterande men inget krav
• Truckkort är meriterande men inget krav
Som en av oss
Som anställd bemanningskonsult hos oss får du alltid en marknadsmässig lön, semester, pensionsavsättning, försäkringar och anslutning till vårt kollektivavtal. Vi vill att du ska må bra hos oss så självklart erbjuder vi våra konsulter friskvårdsbidrag och företagshälsovård. Under din anställning har du en konsultchef som ansvarar för ditt uppdrag, stöttar och utvecklar dig i din yrkesroll och ser till att du trivs på din arbetsplats.
Om Lernia
Lernia är ett av Sveriges ledande bemannings- och rekryteringsföretag och finns över hela landet. Med vårt omfattande nätverk erbjuder vi spännande jobb hos attraktiva arbetsgivare och varumärken som hjälper dig att utveckla din kompetens och karriär, både på lång och kort sikt.
Hur du söker tjänsten
För att söka tjänsten, scrolla ner till ansökningsformuläret nedan. Om du har några frågor eller funderingar, vänligen kontakta oss via e-post på bemanning.vetlanda@lernia.se
Ersättning
