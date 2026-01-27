Maskinoperatör | Lernia | Götene
Är du redo för nästa steg i din karriär som maskinoperatör? Hos Lernia får du chansen att arbeta med framstående företag i Skaraborg, utvecklas i en teknisk miljö och ta del av ett stöttande team. Utmana din kreativitet och tekniska skicklighet hos vår kund i Götene. Välkommen ombord!Publiceringsdatum2026-01-27Om tjänsten
Som maskinoperatör kommer du att arbeta på en linje med varierande uppgifter, inklusive övervakning av maskiner, avsyning av material, inställning av maskiner och materialhantering. Du kommer även att köra truck och delta i felsökning och problemlösning.
Arbetstiderna består av skiftarbete i form av 3-, 4- eller 5-skift.
Om dig
Vi ser gärna att du har erfarenhet av att arbeta som operatör och gillar nya utmaningar, du är lösningsorienterad och praktiskt lagd. Du trivs inom industrin och är noggrann, har god teknisk förståelse och kan arbeta självständigt såväl som i team
Formell kompetens
Vi söker dig som har alla nödvändiga kvalifikationer för att trivas och lyckas i rollen som maskinoperatör. Du behöver ha körkort och tillgång till bil för att kunna pendla till arbetsplatsen. Ett truckkort A+B är ett måste för att hantera dagliga uppgifter som inkluderar truckkörning. Du bör också ha goda kunskaper i svenska, både i tal och skrift, samt tidigare erfarenhet från industrin eller likvärdiga arbetsuppgifter.
Meriterande
Kunskap i teknisk felsökning och problemlösning är en stor fördel då du kommer att arbeta med både tekniska utmaningar och ständiga förbättringar. Erfarenhet av arbete i team och deltagande i förbättringsprojekt är också positivt. Om du har en utbildning inom teknik eller industri kommer det att ge dig en stark position bland övriga kandidater. Truckkort är starkt meriterande.
Som en av oss
Som anställd bemanningskonsult hos oss får du alltid en marknadsmässig lön, semester, pensionsavsättning, försäkringar och anslutning till vårt kollektivavtal. Vi vill att du ska må bra hos oss så självklart erbjuder vi våra konsulter friskvårdsbidrag och företagshälsovård. Under din anställning har du en konsultchef som är ansvarig för ditt uppdrag och ser till att du trivs på din arbetsplats och stöttar dig samt utvecklar dig i din yrkesroll.
Om Lernia
Lernia är ett av Sveriges ledande bemannings- och rekryteringsföretag och finns över hela landet. Med vårt omfattande nätverk erbjuder vi spännande jobb hos attraktiva arbetsgivare och varumärken som hjälper dig att utveckla din kompetens och karriär, både på lång och kort sikt.
Hur du ansöker
För att söka tjänsten, scrolla ner till ansökningsformuläret nedan. Urval och intervjuer sker löpande, så skicka in din ansökan redan idag!
Vid ansökningsproblem och tekniska frågor - kontakta info@lernia.se
Bakgrundskontroll
För vissa tjänster ingår bakgrundskontroll som en del av rekryteringsprocessen. Om du går vidare i processen kommer du behöva verifiera din indentitet via BankID innan kontroll genomförs. Så ansöker du
