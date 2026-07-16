Maskinoperatör för Livsmedel
Chocoverde AB / Maskinoperatörsjobb (livsmedel) / Eda Visa alla maskinoperatörsjobb (livsmedel) i Eda
2026-07-16
, Årjäng
, Arvika
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Chocoverdes affärsidé är lika enkel som den är konkurrenskraftig; att erbjuda spännande och högkvalitativa ekologiska chokladprodukter med kakaobönderna i Ecuador som delägare på den värmländska bygden. Förutom miljö och hälsa så värnar vi även om social hållbarhet.
Vår lilla fabrik har funnits sen 2014 och finns nu att hitta i Åmotfors. Om du har ett intresse av att tillverka och utveckla choklad och andra livsmedel, både med maskiner och för hand, kan detta vara ett arbete för dig.
Arbetets innehåll
Tillverka choklad i alla dess former. Det innebär allt från råvaruhantering, påfyllning av maskiner, maskinoperatör på enkla maskiner, tillverka choklad, packa choklad, städ och disk. Vi har ca 300 kvm yta för produktion där vi idag tillverkar chokladbars, chokladtryfflar, chokladkalendrar, praliner och andra udda produkter.
Vi jobbar med våra partners i Ecuador som också besöker oss ofta och då kommuniceras det på engelska.
Under vissa perioder av året så kan det trilla in en del projekt där kunder frågar efter specifika produkter. Att våga att testa och göra fel är viktigt samt att planlägga och följa upp sitt arbete.
Då vi är en liten arbetsgrupp kommer du även att få rycka in och göra andra arbetsuppgifter än dom som listas i annonsen.
Din kompetens
Du har som lägst gymnasiekompetens med lämplig inriktning och några års arbetslivserfarenhet. Inriktning behöver inte nödvändigtvis vara livsmedel, utan kan också vara mekaniker, elektriker eller något annat händigt.
B-körkort för bil med manuell växellåda är ett krav liksom god datavana.
Då stor del av arbetstiden är kopplad till råvaruhantering och påfyllning på stående fot är en okej fysik och att klara av att lyfta viktigt.
Vi jobbar också med datasystem för att hålla koll på in och utleveranser, batcher och spårbarhet, så det är viktigt att du känner dig bekväm med dator och är villig att lära dig.
Det är viktigt med ordning och reda då du ska vara del av en grupp och planera veckorna.
Vi vill att du sänder in din ansökan till oss senast 30 september 2026 till Sebastian@natessen.com
.
Vi kommer att gå igenom ansökningarna löpande och kommer inte vänta till den 30 augusti om en lämplig kandidat dyker upp.
Om du har frågor är du välkommen att höra av dig till Sebastian@natessen.com
Du kan läsa mer om vår verksamhet på www.wermlandschoklad.se Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-30
E-post: sebastian@natessen.com Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Chocoverde AB
(org.nr 556969-2030)
Föreningsgatan 2 (visa karta
)
673 34 ÅMOTFORS Körkort
För detta jobb krävs körkort. Jobbnummer
10004626