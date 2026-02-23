Maskinoperatör
2026-02-23
Modul söker svetsare & maskinoperatörer till plåtavdelningen
Vi söker medarbetare med erfarenhet från tillverkningsindustrin och med intresse att vara med och utveckla produktionen i vår fabrik.
Hur ser din arbetsdag ut?
Du deltar i den dagliga produktionen tillsammans med ditt team, både enskilt som gruppvis arbete. Vi har arbetsrotation inom plåtavdelningen, med varierande arbetsuppgifter samt samarbete med vår lackerings- och monteringsavdelning.
Med ökande orderingång och mer produktion, söker vi nu svetsare och maskinoperatörer till plåtavdelningen.
Tillsammans med arbetskamraterna förväntas du vara delaktig i att utveckla och effektivisera processer och hitta bra arbetsformer för att fortsätta utveckla Moduls produktion. Närmaste chef är arbetsledaren för plåtavdelningen.
Vem trivs här?
För att passa i rollen ser vi gärna att du har ett stort intresse för teknik och industri. Även har en gymnasieutbildning inom fordon, verkstadsteknisk, processindustri, el-/automation eller liknande. För att snabbt komma in i arbetet är det en stor fördel om du har erfarenhet av arbete inom industri. Det är meriterande om du har truckkort. Som person är du praktiskt lagd, ansvarsfull, trivs med att jobba i effektiva team, kvalitetsmedveten, engagerad samt uthållig och noggrann. Och du ska dela Moduls värdegrund med jämställdhet, jämlikhet och mångfald.
Vad erbjuder vi?
Modul tillverkar produkter i tunnplåt och vår viktigaste tillgång är våra kvalificerade medarbetare. Hos oss kommer du att uppskattas för din kompetens. Din vardag kommer att vara varierad med kontakter med samtliga avdelningar, system och miljöer. Vår arbetsplats bygger på varandras olikheter, här finns fokus på jämställdhet och mångfald.
Vi vill att du ska må bra och ger dig friskvårdsbidrag samt möjlighet till friskvård på arbetstid.
Modul är en stabil och attraktiv arbetsgivare med goda anställnings- och arbetsvillkor. Vidare erbjuder Modul möjligheter och utmaningar som behövs för att utvecklas både professionellt och som person.
Vad kräver vi av dig?
Grundläggande datakunskap, kunskaper i ritningsläsning och gymnasieexamen.
Industri- och maskinkunskap är efterfrågat av oss. Meriterande att du har erfarenhet inom något av följande: stansmaskin, fiberlaser, automatisk panelbock, automatisk kantpress, manuell kantpress, svets- och sliprobotar, manuell svetsning.
Du förväntas bo, eller vara beredd att bosätta dig, i Kalix i Norrbotten.
Är du intresserad?
Ansök så snart som möjligt. Tjänster ska tillsättas snarast möjligt våren 2026 och därför sker rekryteringsarbetet löpande.
Välkommen till Kalix ledande teknikföretag och en framtidsresa som genomsyras av nytänkande, engagemang, mångfald och samarbete.
Tjänstgöringsort: Bangårdsvägen 3, Kalix
Närmaste chef: Andreas Lindbäck, arbetsledare plåtavdelningen
Anställningsform: inledande visstidsanställning med plan att övergå till tillsvidareanställning.
Ansökan via: kandidat@modul.nu
För mer information om befattningen är du välkommen att kontakta Moduls produktionschef Mattias Israelsson, 073-661 46 73.
Moduls grundläggande affärsidé är att utveckla och tillverka detaljer av tunnplåt som är konsumentfärdiga. Idag återfinns produkterna inom byggindustrin, VVS-och elektronikbranschen såväl som smarta lösningar för möbler och inredning. Sedan bolagets start i Kalix 1997 så har man alltid inspirerats av att lösa produktionstekniska problem vilket varit en av framgångarna till att företaget expanderat kraftigt. Som premium legotillverkare med ett koncept som innebär "från idé till färdig produkt" erbjuds kunderna hjälp med design, konstruktion, produktutveckling och produktion av detaljer i tunnplåt. Modul består idag av ett sammansvetsat team om 58 medarbetare med en omsättning på ca 85 miljoner. Bolagets företagskultur genomsyras av nytänkande, engagemang, mångfald och samarbete. Läs mer på: www.modul.nu Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-13
E-post: kandidat@modul.nu Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Modulsystem i Kalix AB
(org.nr 556535-3611), http://www.modul.nu
Bangårdsvägen 3 (visa karta
)
952 31 KALIX Kontakt
Produktionschef
Mattias Israelsson kandidat@modul.nu 073-6614673 Jobbnummer
9756960