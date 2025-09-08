Maskinoperatör
2025-09-08
, Tibro
, Haninge
, Tidaholm
, Ödeshög
Visa alla jobb hos Leif Carpmans AB i Hjo
Carpmans AB grundades 1978 och är idag en av Nordens ledande
leverantörer på fyllning, tryckning och paketering av kemisk-tekniska produkter.
Vi levererar till såväl stora som små företag med olika innovativa lösningar.
Carpmans AB är ett finansiellt starkt kvalitets - och miljöcertifierat företag,
som erbjuder en fin och trevlig arbetsmiljö. Företaget är beläget i den idylliska och vackra trästaden Hjo.
CARPMANS AB söker Maskinoperatör med maskin - eller eltekniksutbildning Heltid
Är du en ansvarstagande, engagerad, nyfiken och energisk person som gillar och trivs med en omväxlande vardag i en familjär arbetsmiljö med hög kompetens och produktionsnivå? Då kan denna annons vara första steget till en ansökan och jobb i ett finansiellt starkt och tryggt företag och ett engagerat och insiktsfullt ledarskap.
Företagets medarbetare arbetar tillsammans och hjälper varandra, i en vardag som präglas av ett högt tempo, arbetsglädje och viljan att göra ett bra jobb, som helst överträffar kundernas förväntningar.
Du erbjuds * Ett familjärt, fartfyllt och härligt team * En arbetsdag med stor variation. * Företaget har korta beslutsvägar, vilket ger dig möjlighet att påverka.
Arbetsuppgifter som maskinoperatör varierar i en social och utvecklande vardag där ingen dag är den andra lik. Vi är övertygade om att dina personliga egenskaper spelar en avgörande roll för hur väl du kommer att trivas och lyckas.
Du behöver ha ett starkt driv och bidrar med positiv energi i ditt arbete. Du är nyfiken, kunnig och lösningsorienterad, vilket märks genom din vilja att lära, utvecklas och ta dig an nya utmaningar.
Det är meriterande om du tidigare har goda erfarenhet från mekanisk industri, har vana vid arbete i Monitor ERP System, Truckkörkort, Goda kunskaper i Engelska.
Krav för tjänsten: * Du är en engagerad lagspelare som gillar samarbete, ansvarstagande, noggrannhet, hög arbetsmoral och praktiskt handlag för att kunna leverera bästa möjliga resultat. God teknisk utbildning * Kunskap och kompetens för jobbet med goda referenser som maskinoperatör * B-körkort * Goda kunskaper i svenska, både i tal och skrift.
START: Omgående - snarast möjligt
OMFATTNING: Heltid
STAD: Hjo
URVAL: Sker löpande
KONTAKT: hjomanhr@telia.com
Ev. frågor om företaget besvaras genom kontakt via mail: vd@carpmans.se
Ytterligare info om Carpmans: www.carpmans.se
Låter detta som något för dig? Intresserad och kvalificerad?
Sök då tjänsten redan idag!
Skicka din Ansökan märkt "Maskinoperatör" (Personligt brev inkl. CV) snarast möjligt till: hjomanhr@telia.com Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-10-31
E-post: hjomanhr@telia.com Omfattning
