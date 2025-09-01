Maskinoperatör - Torslanda - Batterifabriken
2025-09-01
Who are we?
Volvo Cars is a company on a mission; to bring traditional car manufacturing into a connected, sustainable and smart future.
Since 1927, we have been a brand known for our commitment to safety, creating innovative cars that make life less complicated for our consumers. In 2010, we decided to transform our business, resulting in a totally new generation of cars and technologies, as well as steady growth and record sales. Today, we're expanding our global footprint in Europe, China and the US, and we're on the lookout for new talent.
We are constantly pushing our own skills and abilities to drive change in the automobile industry like never before. We are looking for innovative, committed people to join us in this endeavour and create safe, sustainable and connected cars. We believe in the power of people and will challenge and support you to reach your full potential. Join us and be part of Volvo Cars' journey into the future.
Vad erbjuder vi?
Vi befinner oss i en spännande uppbyggnadsfas av Volvo Cars Torslanda Batterifabrik, där vi tillsammans skapar ett starkt team som kan utveckla framtida tillverkningsprocesser för vår nästa generations elbilar. Vår uppgift är att tillsammans med andra team och funktioner, utveckla och säkra de bästa möjliga processerna till vår kommande Batterifabrik.
Du kommer att få en unik möjlighet att vara med i ett tidigt skede där vi tillsammans sätter tonen för nästa kapitel i vår företagshistoria genom att utforma arbetsmetoder, processer och bygga ett starkt team.
Fram tills produktionsstart 2026 kommer du att arbeta i projektfas. Detta innebär att du kommer vara en aktiv del av vårat team i uppbyggnad av maskinparken i fabriken genom att delta i utvärdering av utrustning när vi bygger våra första batterier. Du kommer att bygga kunskap, men även bidra till att hitta förbättringar och avvikelser under byggnationens gång.
Vad kommer du att utföra?
Som maskinoperatör kommer du att ansvara för att säkerställa kvalitet, leverans och effektiv drift genom att utföra både förebyggande och akuta underhållsaktiviteter inom ditt tilldelade arbetsområde. Du kommer att delta i analys och åtgärdande av tekniska störningar för att minimera driftstopp och förbättra utrustningens prestanda. Vidare kommer du att driva och genomföra förbättringsinitiativ samt ansvara för korrekt rapportering och dokumentation.
Du kommer att hantera kvalitetsavvikelser genom att förstå kvalitetsstandarder och fatta korrekta beslut för att säkerställa att kvalitetskraven uppfylls. Samarbete med kollegor och upprätthållande av ordning på arbetsplatsen är också en viktig del av din roll. Dessutom kommer du att bidra till utbildning och stöd för operatörsunderhåll samt delta i planeringen av förebyggande underhåll (FU).
Du kommer att säkerställa att standarder, såsom back-up, är aktuella och efterföljs. Du kommer även att visualisera lagets produktionsresultat, såsom RTM/QDFIPS, och arbeta förebyggande med riskhantering samt dokumentera avvikelser i TIA.
Arbetstid:
Som maskinoperatör arbetar du dagsskift, kvällskift eller nattskift. Vi söker Maskinoperatörer till samtliga skift. Fram till produktionsstart kommer alla att arbeta i projektfas under dagtid.
Du och dina färdigheter
Vi ser att du har en gymnasieutbildning i botten med minst godkänt i Svenska 1/A, Matematik 1/A, Engelska 5/A och Samhällskunskap 1/A. Har du dessutom grundutbildning inom automatiserade liner är detta meriterande. Du har relevant erfarenhet av tidigare arbete som maskinoperatör eller likvärdigt.
Har du kunskaper inom problemlösning, M3MU och A3-metodologi är det meriterande. Du behöver ha goda kunskaper i både engelska och svenska i tal och skrift.
Du och din profil
Som person ser vi att du samverkar för att bygga partnerskap och samarbetsformer med andra för att uppnå gemensamma mål. Du trivs med att ha ett arbete som är händelsestyrt, är van att prioritera om och anpassar dig lätt till olika situationer som uppstår. Personligen så trivs du med att ha struktur och du har alltid målet att leverera med hög kvalitét från början i allt du tar dig för.
I denna roll är det viktigt att du är säkerhetsorienterad, och agerar som en förebild och håller andra ansvariga om du märker att säkerheten riskeras. Vidare ser vi att du är engagerad och ansvarsfull i din roll, men även för batteriprocessen. Ersättning
Sista dag att ansöka är 2025-09-14
Sista dag att ansöka är 2025-09-14 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "77404-43622556". Omfattning
