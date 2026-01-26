Maskinoperatör - Skånes Fagerhult
Processbemanning Svenska AB / Tunnplåtslagarjobb / Örkelljunga Visa alla tunnplåtslagarjobb i Örkelljunga
2026-01-26
, Perstorp
, Klippan
, Markaryd
, Ängelholm
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Processbemanning Svenska AB i Örkelljunga
, Perstorp
, Klippan
, Markaryd
, Ängelholm
eller i hela Sverige
Just nu söker vi för kunds räkning en maskinoperatör som vill arbeta i en modern industrimiljö med fokus på stansmaskiner och produktion i högt tempo. Uppdraget är via Processbemanning med goda möjligheter till utveckling för rätt person.
Om tjänsten Du kommer att arbeta i en produktionsverksamhet som erbjuder moderna maskiner och tillverkning av packningar, tätningar och stansade komponenter genom konvertering av råmaterial med hjälp av automatiserad stansning och montering. Produktionen är flexibel och effektiv och hanterar både korta och långa serier.
Arbetsuppgifterna innefattar övervakning av stansmaskiner, avsyning och kvalitetskontroll av producerade detaljer samt enklare maskinjusteringar.
Arbetstider: Dagtid, men kan på sikt bli 2-skift.
Vi söker dig som:
Har industriell erfarenhet eller tekniskt intresse
Är noggrann och kvalitetsmedveten
Trivs i högt tempo
Har god förståelse för säkerhet
Meriterande:
Truckkort
Erfarenhet inom fordonsindustrin
Industrivana
För resor till och från arbetsplatsen krävs körkort och tillgång till bil.Publiceringsdatum2026-01-26Så ansöker du
Varmt välkommen med din ansökan via ansökningslänk nedan! Ansökningarna behandlas löpande och konfidentiellt. Observera att vi ej har möjlighet att behandla ansökningar som inkommer via mail eller andra kanaler. Vid frågor om tjänsten når du oss under vardagar, kl. 08-17 på 042-21 02 99. Läs gärna mer om oss på www.processbemanning.se.
Om Processbemanning
Processbemanning AB är ett nischat rekryterings- och bemanningsföretag. Med huvudkontor i Helsingborg genomför vi uppdrag i hela Skåne. Som rekryteringskonsulter har vi flera års erfarenhet av rekrytering och bemanning. Genom vår metodik och vårt breda branschnätverk kan vi erbjuda dig som arbetsgivare kvalificerade personallösningar på såväl kollektiv- som tjänstemannasidan. Som anställd hos oss har du en trygg anställning med kollektivavtal i ett auktoriserat bemanningsföretag. Vi har ett stort antal uppdragsgivare i Skåne vilket ger oss stora möjligheter att matcha just din kompetens och profil mot lediga uppdrag. Läs mer om oss på www.processbemanning.se Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-01 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-7118238-1808403". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Processbemanning Svenska AB
(org.nr 556059-4987), https://processbemanning.teamtailor.com
Vasatorpsvägen 3 (visa karta
)
254 57 HELSINGBORG Arbetsplats
Processbemanning AB Jobbnummer
9705728