Maskinoperatör - Dagskift (visstid t.o.m mars 2026)
2025-12-19
Om Swedish Match
Swedish Match utvecklar, tillverkar och säljer kvalitetsprodukter under marknadsledande varumärken inom produktsegmenten Rökfria produkter, Cigarrer och Tändprodukter. Tillverkning sker i sju länder och försäljningen är störst i USA och Skandinavien. Swedish Match är ett dotterbolag till Philip Morris International sedan november 2022 och har totalt 7523 medarbetare. Med ett flexibelt, innovativt och hållbart tillvägagångssätt arbetar vi med att ha rätt strategi, människor, kompetenser, produkter och struktur på plats. Allt för att snabbt kunna möta förändrade marknadsförutsättningar.
Med en portfölj bestående av både moderna varumärken och varumärken med lång tradition, erbjuder Swedish Match produkter med och utan tobak. Att erbjuda tobakskonsumenter alternativ till cigaretter är kärnan i det vi gör. Alltid med vår vision i sikte: En värld utan cigaretter. Läs mer om Swedish Match på www.swedishmatch.com Publiceringsdatum2025-12-19Beskrivning av jobbet
Vårt vinnande lag behöver nu engagerade medarbetare till dagskiftet.
Du erbjuds ett betydelsefullt, roligt och stimulerande arbete med härliga kollegor.
Som Maskinoperatör arbetar du med övervakning av produktionslinjen som förpackar snus och nikotinprodukter.
I arbetet ingår att genomföra kvalitetskontroller av våra produkter, avhjälpa lättare fel samt påfyllning och beställning av material. Tillsammans med ditt arbetslag förväntas du att arbeta mot uppsatta mål för laget och avdelningen. Kvalifikationer
• Erfarenhet av arbete som maskinoperatör inom livsmedels- eller produktionsindustrin är meriterande.
• Grundläggande kunskap om maskindrift och underhåll.
• Förmåga att arbeta i team och hantera uppgifter under tidspress.
• Noggrann.
• God kommunikationsförmåga och samarbetsförmåga.
• 3-årig gymnasiekompetens, gärna teknisk inriktning.
• Svenska i tal & skrift.
• God PC-vana (Office paketet).
• Vara över 18 år. Dina personliga egenskaper
Tycker om att arbeta med andra
Hög simultankapacitet, kunna hantera flera olika uppgifter samtidigt
Kunna lösa, förstå och ta till sig instruktioner
Självgående och stresstålig
Lätt för att lära och ta in nya uppgifter
Högt säkerhetstänk
Ansvarsområden:
• Övervaka produktionsprocessen och säkerställa att högsta kvalitetsstandard upprätthålls.
• Felsöka och lösa eventuella produktionsproblem snabbt och effektivt.
• Följa säkerhetsföreskrifter och säkerställa en trygg arbetsmiljö.
• Samarbeta med övriga produktionsavdelningar för att säkerställa smidigt produktionsflöde.
Du erbjuds:
På arbetsplatsen får du chansen att vara en del av ett väletablerat och innovativt företag med högkvalitativa produkter och välkända varumärken. Vi är övertygade om att en mångfaldig personalstyrka är positiv för vår verksamhet. Vårt fortsatta mål är därför att vara en öppen och inkluderande arbetsgivare. I denna miljö har alla medarbetare lika möjligheter att uppnå sin fulla potential oavsett personliga egenskaper. Vi behöver alla hjälpas åt framåt i detta viktiga arbete. Övrig information
Tillträde: Omgående
Anställningsform: Tidsbegränsad anställning t.o.m. 31 mars med goda chanser till förlägning.
Placeringsort: Kungälv
Som en del i vårt rekryteringsarbete genomgår våra slutkandidater en bakgrundskontroll, detta för att öka kännedomen om våra medarbetare. Även personlighetstester och färdighetstester kan förekomma.
Vi fram emot din ansökan! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-01-18
