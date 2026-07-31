Maskinmekaniker med kundfokus
Ikett Personalpartner AB / Maskinreparatörsjobb / Helsingborg Visa alla maskinreparatörsjobb i Helsingborg
2026-07-31
, Bjuv
, Åstorp
, Höganäs
, Landskrona
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Ikett Personalpartner AB i Helsingborg
, Bjuv
, Åstorp
, Höganäs
, Landskrona
eller i hela Sverige Publiceringsdatum2026-07-31Om tjänsten
Ikett söker nu en engagerad medarbetare som vill arbeta med service, underhåll och kundstöd inom maskin- och utrustningsområdet till vår kund i Helsingborg!
Vill du kombinera teknik, kundservice och praktiskt arbete i en varierad roll? Då har vi rollen för dig!
I denna tjänst får du en bred och varierad vardag där du arbetar både med kunder och teknisk utrustning. Du ansvarar för att säkerställa att maskiner och utrustning är i gott skick genom service, felsökning, reparation och förebyggande underhåll.
Arbetet utförs huvudsakligen från verksamhetens anläggning, men uppdrag ute hos kunder förekommer regelbundet. Du kommer även att ge råd kring olika maskinlösningar, stödja kunder i deras val av utrustning samt bidra till effektiva leveranser och återlämningar.
Dina arbetsuppgifter omfattar bland annat:
• Service, underhåll och reparation av maskiner och utrustning
• Felsökning och kvalitetskontroller
• Kundrådgivning och produktvägledning
• Hantering av in- och utlämning av utrustning
• Administrativa uppgifter kopplade till verksamheten
• Säkerställande av att säkerhets- och miljökrav följs
Du blir en del av ett samarbetsinriktat team där man hjälper varandra och arbetar tillsammans för att skapa en positiv upplevelse för både kunder och kollegor.
Arbetstid är dagtid.
Start omgående eller enligt överenskommelse! Profil
Vi söker dig som har ett starkt servicefokus och tycker om att kombinera praktiskt arbete med kundkontakt. Du är ansvarstagande, lösningsorienterad och trivs i en roll där ingen dag är den andra lik.
För att lyckas i tjänsten tror vi att du:
• Har ett professionellt och kundorienterat bemötande
• Är självgående och tar initiativ när det behövs
• Har god samarbetsförmåga och trivs i team
• Arbetar strukturerat och noggrant
• Har intresse för teknik, maskiner och praktiska lösningar
• Är flexibel och anpassningsbar i olika arbetssituationer
Krav för tjänsten:
• Minst två års erfarenhet av ett servicearbete, reparationer och maskinkunskap.
• Flytande kunskaper i svenska i tal- och skrift, samt goda kunskaper i engelska
• God datorvana, så som kunskaper i Word och Excel
• B-körkort
Meriterande:
• Erfarenhet av att köra hjullastare eller andra större maskiner
• Förarbevis för relevanta maskiner
• Erfarenhet från uthyrningsverksamhet inom maskin.
Vi arbetar löpande med inkomna ansökningar och kontaktar endast de som motsvarar ansökningskraven.
Välkommen med din ansökan idag!
Om Ikett Personalpartner AB
Ikett har sedan 1986 hjälpt tusentals personer inom industribranschen att hitta sitt drömjobb.
Våra kunder finns i hela Sverige och Norge och främst inom tillverkande industri och verkstadsindustri. Vi arbetar med ett brett utbud av tjänster, både för kollektivanställda och tjänstemän.
Tack vare långsiktigheten i våra uppdrag har många en tryggad anställning på Ikett. Detta har lett till att flera anställda har jobbat hos Ikett i 20+ år. Under den tiden har de fått utvecklas, testa flera uppdrag med en trygg arbetsgivare i ryggen. Ofta är målsättningen att det ska leda till anställning hos kund.
På Ikett finns det möjlighet att arbeta lokalt i ditt närområde, men även spännande resejobb i hela Sverige och Norge för dig som vill ut på resande fot.
Hos oss får du:
Engagerad personal genom hela rekryteringsprocessen som även har kontakt med dig när du börjar jobba hos vår kund.
Trygghet där vi värnar om din säkerhet på arbetsplatsen.
Möjlighet till utveckling.
Målet med vårt arbete är nöjda kunder och skickliga medarbetare som trivs.
Ikett är medlem i Almega Kompetensföretagen och har kollektivavtal med LO, Unionen och Akademikerförbunden. Ikett är certifierat enligt ISO 9001.
För mer information och nyheter, följ oss gärna på:
Facebook: www.facebook.com/ikettpersonalpartner
LinkedIn: www.linkedin.com/company/ikett-personalpartner-ab-as Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-16 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Ikett Personalpartner AB
(org.nr 556271-1134), https://www.ikett.com/
Aklejavägen 6 (visa karta
)
371 54 KARLSKRONA Körkort
För detta jobb krävs körkort. Kontakt
Ida Persson ida.persson@ikett.com Jobbnummer
10017150