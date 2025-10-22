Maskiningenjör Vattenrening
2025-10-22
Om rollen
Vill du tillhöra ett team med branschens experter? Är du redo att bidra till tekniska lösningar som säkerställer framtidens vattenkvalitet? Lockas du av ett samarbetsinriktat klimat där innovation och teknik är i fokus?
Om du känner igen dig kan denna roll vara något för dig. Kom och jobba som vår nya maskiningenjör och hjälp oss i vårt arbete mot en hållbar framtid.
Din nya befattning
Vi erbjuder dig möjligheten att använda din erfarenhet av vattenrening och problemlösning för att hjälpa våra kunder med projektering av effektiva och hållbara anläggningar inom både dricksvatten och avloppsvatten. För att trivas och lyckas i den här rollen tror vi att du har erfarenhet från maskinella installationer eller drift av renings- och/eller vattenverk antingen som entreprenör, driftingenjör eller konsult.
Ditt huvudsakliga arbetsuppgifter kommer att vara:
I samarbete med övriga teknikområden ta fram tekniska lösningar och projektera anläggningar för avlopps- och dricksvattenrening.
Ta fram, strukturera och säkerställa korrekt dokumentation i projekten. Säkerställa att både internt kvalitetssystem och bestämmelser och standarder efterföljs.
Säkerställa optimal teknisk funktion i våra leveranser genom korrekt val av utrustning och design av tekniska lösningar.
Medverka till kontinuerlig utveckling inom det egna teknikområdet
Handleda mer juniora medarbetare
Vara ute på plats för att träffa kunden och förstå förutsättningarna.
Du kommer att utgöra en del av enheten Water & Wastewater treatment Malmö. Utöver placeringsorten malmö finns även medarbetare från enheten lokaliserade i Malmö och Växjö. Enheten består av 17 fantastiska medarbetare som alla bidrar till en härlig arbetsmiljö i gruppen. Hela affärsområdet Water & Wastewater Treatment i Sverige består av cirka 60 medarbetare lokaliserade på 11 orter. På Ramboll Water har vi ett globalt team, med över 1 000 medarbetare, som säkerställer en hållbar utveckling av vårt samhälle. Tillsammans driver vi uppdrag inom utredning och projektering av anläggningar för dricksvattenproduktion och avloppsvattenrening. Vi arbetar med alla typer av processanläggningar kopplat till VA; reningsverk, dricksvattenproduktion, biogasproduktion, pumpstationer och industriell avloppsvattenrening. Vi följer stora som små projekt under alla skeden - från konceptuell idé och analys, till processdimensionering och konceptuell design, vidare till detaljerad design, byggnation och driftsättning av anläggningar. Vi är en aktör på stark frammarsch, vi samarbetar och stöttar varandra i projekten som vi driver och arbetar i - vi gillar helt enkelt att arbeta ihop! Ett av våra flaggskepps-projekt är bl.a. Syvabs stora ombyggnation av Himmerfjärdsverket där höga krav ställs på renings-processen för att skydda recipienten Östersjön. Vi har varit med i projektet från tidig förstudie till pågående detaljprojektering.
Om dig
Vi tror du är en person som använder dina analytiska färdigheter, goda kommunikationsförmåga och positiva attityd för att möta våra kunders behov och skapa största möjliga värde. Genom att kombinera teknik och design knyter du ihop trådarna i våra projekt och bidrar konkret till vår affär. Du är flexibel och har lätt att ta in nya perspektiv och externa insikter.
För att du ska prestera på topp och behålla ditt engagemang krävs ett förtroendeingivande och tillitsfullt ledarskap där du får erkännande för dina prestationer. När du blir en del av Ramboll kommer vi därför att göra vårt bästa för att stötta dig i din personliga och professionella utveckling.
För att lyckas i den här rollen tror vi att du har:
Minst 5 års erfarenhet från VA-branschen
Förmågan att motivera och leda projektteamet till att nå uppställda projektmål
Erfarenhet inom drift, entreprenad eller projektering, exempelvis som Teknikansvarig Maskin, Projekteringsledare, både från kommunal och industriell verksamhet
Utbildning inom arbetsmiljö (BAS-P/U), konsult- och/eller entreprenadjuridik är meriterande
Du är en person som är analytisk och grundlig. Du har kompetens inom maskin och djupt intresse för att utveckla framtidens teknik. Du presterar som bäst när du får arbeta med meningsfull teknik i varierande projekt och din kompetens kommer till sin rätt när du kombinerar din tekniska expertis och affärsförståelse som rådgivare till våra kunder. För att du ska fortsätta prestera på topp krävs möjlighet till kompetens- och vidareutveckling samt ett uppmuntrande och tillitsfullt ledarskap.
Vad vi kan erbjuda dig
Utvecklingsmöjligheter där dina drivkrafter och motivation är styrande
Trygga ledare i ett värderingsstyrt bolag med medarbetaren i fokus
En inkluderande arbetsmiljö där olika erfarenheter och perspektiv värdesätts
En internationell kunskapsmiljö med erfarenheter från 35 länder
Långsiktiga mål i ett stiftelseägt företag som investerar i sina medarbetare samt i forskning och humanitära insatser runt om i världen
Flexibel arbetstid
Är du redo att börja jobba hos oss?
Din ansökan
Vi tar enbart emot ansökningar via vår hemsida. Bifoga ditt CV, personliga brev och relevanta dokument som beskriver varför du är rätt person för det här jobbet. Vi ser fram emot din ansökan senast den 23.11.2025..
Välkommen till Ramboll Water
På Ramboll Water har vi ett globalt team med några av världens bästa vattenkonsulter som säkerställer en hållbar utveckling av vårt samhälle. Vi hjälper våra kunder med deras största utmaningar när det gäller att hantera vatten och vi garanterar plats för både människor och natur. Våra kärnområden omfattar klimatförändring och landskapsutveckling, säkerställande av rent dricksvatten, hantering av avloppsvatten och industriellt vatten, vattenförsörjning och resurser samt infrastruktur.
Ramboll i Sverige
Ramboll grundades i Danmark och är en stiftelseägd, internationell teknik-, och arkitektkonsult. Vår målsättning är att vara med och bygga framtidens hållbara städer och samhällen. Vi har tusentals anställda världen över, varav ca 2 000 i Sverige. Vi inriktar oss på hållbara förändringar i marknader som byggnader & fastigheter, infrastruktur, urban utveckling, energi samt vatten- miljö- och managementkonsulttjänster. Vår tillväxt bygger på de etiska värderingar som kommer med ägarformen och på våra individfokuserade lösningar. Hos oss får du bidra till en hållbar framtid på ett företag som främjar öppenhet, samarbete och personlig utveckling. Genom att kombinera lokala erfarenheter med globala kunskaper kan vi tillsammans forma morgondagens samhällen.
Lika möjligheter för alla
För att skapa samhällen och städer där både människor och natur kan blomstra behöver olika erfarenheter och perspektiv finnas representerade hos oss - det är våra olikheter som gör att Ramboll och våra medarbetare hela tiden utvecklas! Vi välkomnar ansökningar oavsett ålder, könstillhörighet, kulturella perspektiv, livssituation eller livsåskådning. Vi värdesätter en inkluderande arbetsmiljö och kultur och strävar efter att våra arbetsplatser ska ha god tillgänglighet för alla medarbetare oavsett behov. Vi lyssnar och lär av varandra, och ser till att det finns en balans mellan arbete och fritid.
Arbeta med hållbar förändring
Vi är övertygade om att hållbara förändringar ska vara till nytta för både människor och miljö. Det är vår utgångspunkt - och grunden för vårt arbetssätt. Våra medarbetare är vår främsta tillgång, och våra grundare hade en tydlig vision av hur ett ansvarstagande företag ska agera. Öppenhet och nyfikenhet är hörnstenar i vår företagskultur. Vi har ett mindset där vi alltid håller ögonen öppna efter nya och innovativa synsätt. Vi respekterar och välkomnar mångfald och fokuserar på att aktivt främja en inkluderande miljö till förmån för alla medarbetares yrkesmässiga och personliga utveckling. Så ansöker du
