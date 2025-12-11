Maskinförare Yttre Skötsel
Vill du arbeta med moderna maskiner, vara en nyckelperson i drift och skötsel av utemiljöer och samtidigt få ett varierande och fritt arbete? Vi söker nu en erfaren och ansvarstagande Maskinförare till vår maskinavdelning!
Om rollen
Som Maskinförare arbetar du med maskinell skötsel av våra utomhusmiljöer och är en viktig del i att skapa rena, trygga och välvårdade områden för boende och besökare. Du ingår i ett team där kvalitet, säkerhet och samarbete står i centrum.Publiceringsdatum2025-12-11Arbetsuppgifter
Framföra och hantera maskiner för yttre skötsel, t.ex. traktor, lastmaskin, åkgräsklippare och snöröjningsfordon
Maskinell gräsklippning, sopning och materialtransporter
Lövhantering med maskin eller handredskap
Snöröjning och halkbekämpning vintertid
Daglig tillsyn, enklare felsökning och underhåll av maskiner och redskap
Manuell skötsel av grönytor och hårdgjorda ytor vid behov, såsom trimning, ogräsrensning, städning och sandfräsning
Rapportering av fel, skador och avvikelser
Medverkan i planering av säsongsbetonade skötselinsatser
Serviceinriktat och professionellt bemötande gentemot boende, kunder och allmänhetKvalifikationer
Dokumenterad erfarenhet av maskinkörning
B-körkort (krav)
Behörighet för traktor/lastmaskin och genomförd maskinförarutbildning
Grundläggande kunskaper i maskinunderhåll
Erfarenhet av park-/fastighetsskötsel eller entreprenadverksamhet är meriterande
God svenska i tal och skrift
Meriterande: Motorsåg A+B, Röjsåg Ra, BE/C/CE
Vi söker dig som:
Är trygg i att köra och underhålla olika typer av maskiner
Har god förståelse för maskiners funktion och kan hantera enklare felsökning
Arbetar säkert, följer rutiner och är riskmedveten i trafikerade miljöer
Utför arbete med höga kvalitetskrav - oavsett om det gäller plogning, klippning eller halkbekämpning
Är självständig, strukturerad och bra på att prioritera
Är lösningsorienterad och kan hantera oväntade situationer, exempelvis maskinstopp eller väderomslag
Har ett trevligt och professionellt bemötande
Klarar fysiska moment och trivs med varierande arbetsuppgifter
Är flexibel och kan växla mellan olika maskiner och uppdrag Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-31
E-post: admin@baltazaragro.se Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Baltazar Agro AB
(org.nr 556893-6701) Körkort
För detta jobb krävs körkort. Kontakt
Personalansvarig
Marcus Oscarsson admin@baltazaragro.se Jobbnummer
9639760