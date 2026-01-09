Maskinförare till JTF Markentreprenad
Jtf Markentreprenad AB / Maskinförarjobb / Lund
2026-01-09
, Lomma
, Staffanstorp
, Burlöv
, Kävlinge
eller i hela Sverige
, Kävlinge
, Eslöv
, Landskrona
, Helsingborg
eller i hela Sverige
Söker du ett varierande arbete där du har stort eget ansvar över dina arbetsuppgifter? Har du tidigare erfarenhet av att köra grävmaskin och innehar BE körkort? Då kan detta vara den perfekta tjänsten för dig!
Vi på JTF Markentreprenad söker nu en kollega till vårt team på mark och anläggning som främst vill jobba med maskinkörning men som ser en fördel i att tjänsten innehåller många andra arbetsuppgifter. Vi är ett litet familjärt företag där alla hjälps åt vilket innebär att arbetsuppgifterna varierar. Start för tjänsten är i mars eller april 2026 med placering i Kävlinge. Detta är en heltidstjänst och arbetstiderna är förlagda på vardagar 07:00-16:00.
Arbetsbeskrivning
Arbetsuppgifterna varierar beroende på säsong och vilka kunder du arbetar hos vilket gör att du får möjlighet att utvecklas inom flera områden.
Vanliga arbetsuppgifter som förekommer är:
Anläggningsarbeten som grävning av avlopp, dränering mm.
Grönyteskötsel med hjälp av maskin
Gatusopning
Snö- och halkbekämpning
Enklare service och underhåll av vår fordonspark
Även anläggningsjobb kan förekomma
Vårt kontor ligger i Kävlinge men du utgår hemifrån och åker runt till våra kunder för att utföra arbeten runtom i Skåne vilket innebär att tjänsten innehåller en del tid i bil samt körning med släp. Tjänsten innefattar mestadels anläggningsarbeten ute hos våra kunder men även diverse arbete i vår maskinhall förekommer.
Krav för tjänsten
För att söka denna tjänst ser vi att du:
Innehar yrkesförarbevis för grävmaskin och hjullastare samt tidigare erfarenhet av att köra dessa
Innehar B-körkort
Goda kunskaper i svenska, både i tal och skrift
Vi ser även att det är meriterande om du:
Innehar "arbete på väg och BE körkort"
Har tidigare erfarenhet av att jobba som anläggare
Har tidigare erfarenhet av att köra redskapsbärare, parktraktorer eller gräsklippare
Hos oss på JTF Markentreprenad sätts kunden alltid i fokus. Det är därför viktigt att du kan ta initiativ och se vad som behövs göras samt har lätt för att kommunicera med våra kunder. Vi värdesätter även en bra samarbetsförmåga, lojalitet och ett högt kvalitétstänk. För att passa in i vår arbetsgrupp tror vi att du, precis som vi, har ett intresse för maskiner eller trädgård samt är prestigelös i ditt sätt att arbeta. Vi tycker att det är viktigt att ha kul på jobbet och skapa en arbetsmiljö där alla känner sig välkomna.
Vi är ett litet familjärt företag med 14 anställda och just nu är vi ett gäng på tre personer som arbetar på mark och anläggning. Vi är måna om att du får en bra introduktion och stöttning under din upplärning hos oss. Vi arbetar i den mån det går med nya batteridrivna maskiner och hjälpmedel för att minska miljöutsläpp och för att förbättra arbetsmiljön.
Ansökan
Vi hoppas att du skickar in en ansökan till oss! Du söker tjänsten genom att mejla ditt CV till johanna@jtf.nu
samt märk din ansökan med "maskinförare". Har du frågor är du välkommen att mejla in dem också. Vi går igenom ansökningarna löpande så skicka gärna in din ansökan redan nu, sista ansökningsdagen är 8 februari.
Välkommen med din ansökan! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-02-08
E-post: johanna@jtf.nu Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "maskinförare". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Jtf Markentreprenad AB
(org.nr 556825-2257), https://www.jtf.nu/
222 20 LUND Körkort
För detta jobb krävs körkort. Jobbnummer
9674809