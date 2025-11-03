Maskinförare sökes
Då vi utökar vår verksamhet.
Modernt lantbruk, maskinstation och entreprenad.
Även ha god erfarenhet av lantbruksmaskiner.
Du bör även ha erfarenhet av grävmaskin med grävsystem.
Vi söker dig som har ett genuint intresse för maskiner och djur mm.
Du bör vara trygg person, med social kompetens som är orädd inför stundande utmaningar.
Du är lyhörd, rak och tydlig.
Referenser är meriterande, skicka ansökan via mail. På gården bedriver vi djurskötsel, växtodling, maskinkörning som blir dina arbetsuppgifter.
Du behöver ha god kunskap om maskiner, detta är ett krav. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-12-03
