2025-09-09
ABK söker Maskinförare!
I vår organisation arbetar vi för att skapa attraktiva och välskötta boendemiljöer för våra hyresgäster och nu söker vi en erfaren maskinförare till vårt område Österäng i Kristianstad med ansvar för bl.a service och underhåll och enklare reparationer av våra maskiner.
I rollen som maskinförare kommer du att arbeta självständigt och i team med varierande arbetsuppgifter som bl.a består av:
Köra maskiner, främst av traktortyp med kranvagn, samt andra maskiner såsom redskapsbärare, sopmaskin och gräsklippare. Snöjour, snöröjning, plogning och halkbekämpning. Beställning och utställning och tömning av containrar på områden och sopstation. Ta emot och hantera felanmälningar i vårt fastighetssystem. Delta i mindre projekt exempelvis häcksättning samt leverans av sand och jord till uteplatser. Service och underhåll och enklare reparationer av maskiner. Ansvara för maskinhallen på Österäng samt administration.
Vi söker dig som har vana av maskinkörning, inklusive större traktorer. Avslutad gymnasiekompetens. God datorvana och goda kunskaper i svenska språket, både i tal och i skrift. Erfarenhet från fastighetsbranschen är meriterande.
Din personliga egenskaper är viktiga för oss. Därför vill vi att du är serviceinriktad, lyhörd, ansvarsfull och strukturerad. Att du är flexibel och har lätt för att samarbeta ser vi som en självklarhet men även att du har ett ekonomiskt sinne och medvetenheten med förmågan att se helheten. Bland det viktigaste vi har är våra hyresgäster och där har du ett etiskt och professionellt bemötande både mot våra hyresgäster och mot dina kollegor.
Tjänsten är på heltid med provanställning (6 mån) därefter tillsvidareanställning. Tillträde sker efter överenskommelse. Körkort (B) är ett krav. Innan anställning kommer du att genomgå en hälsoundersökning med tillhörande drog & alkotest som utföres av vår företagshälsovård. Inom ABK strävar vi efter ökad mångfald och ser därför gärna kvinnliga sökande liksom sökande med olika kulturella bakgrunder.
Har du frågor om tjänsten är du välkommen att kontakta: Områdeschef Fabian Frankenius 044 - 780 68 14, Personalchef Anette Olsson 044 - 780 32 50 eller Facklig företrädare - Fastighetsanställdas förbund 044 - 780 32 00 (Vx)
Din ansökan vill vi ha in senast den 7 oktober 2025.

Sista dag att ansöka är 2025-10-07
Detta är ett heltidsjobb.
