Maskinbyggare till Skaltek
Wrknest AB / Maskiningenjörsjobb / Stockholm Visa alla maskiningenjörsjobb i Stockholm
2025-11-11
, Solna
, Lidingö
, Sundbyberg
, Danderyd
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Wrknest AB i Stockholm
, Solna
, Lidingö
, Sundbyberg
, Danderyd
eller i hela Sverige
Om tjänsten
Som Maskinbyggare hos Skaltek får du en varierad och praktisk roll där du arbetar med både fin- och grovmekanik, kabeldragning, pneumatik och el. Du är med i hela processen, från att plocka komponenter och bygga maskinen till driftsättning hos kund och uppföljning efter leverans.
Du får möjlighet att arbeta med helhetslösningar i projekt som kombinerar teknik, kreativitet och kundnytta, från koncept till driftsatt anläggning.
Skaltek har en uttalad ohierarkisk struktur där alla medarbetare värderas högt och där varje individ uppmuntras att ta ansvar, tänka långsiktigt och växa professionellt. Här finns inga fasta gränser för hur långt du kan utvecklas. Ditt välmående tas på största allvar, både som människa och i ditt arbete, och arbetsmiljön präglas av öppenhet, respekt och ett starkt fokus på balans i livet.
Du får möjlighet att arbeta med helhetslösningar i projekt som kombinerar teknik, kreativitet och kundnytta, från koncept till driftsatt anläggning.
Dina framtida arbetsuppgifter
I rollen ansvarar du för att bygga och driftsätta Skalteks specialanpassade maskiner och produktionslösningar. Du kommer bland annat att jobba med:
Utplock av detaljer inför montage
Montering av maskindelar inom mekanik, pneumatik och el
Kabeldragning, funktionstest och lastning
Driftsättning på plats hos kund och uppföljning efter leverans
Hantering av truck och travers förekommer
Vi söker dig som Krav:
Teknisk utbildning eller motsvarande praktisk erfarenhet
Tidigare erfarenhet inom maskinbygge, montage eller industriell el/pneumatik
Förmåga att arbeta självständigt och ta ansvar för hela arbetsflödet
Körkort B
Meriterande:
Kunskap inom PLC, frekvensstyrning, servoteknik eller styrsystem
Erfarenhet från projektorienterat arbete nära teknik och kund
Personligen uppskattar Skaltek att du är engagerad, nyfiken och vill växa tillsammans med företaget. Du trivs i en miljö där du får ta ansvar, där din kompetens tas på allvar och där människan sätts före hierarkier. Här får du vara en medskapare som på riktigt prioriterar utveckling, både teknisk och personlig.
Övrig information
Start: Enligt överenskommelse
Plats: Kungsängen, Stockholm
Omfattning: Heltid
Anställningsform: Tillsvidare, med inledande provanställning
Sök gärna så snart som möjligt då vi jobbar med löpande urval. Publiceringsdatum2025-11-11Om företaget
Skaltek är ett globalt AAA-klassificerat företag med dotterbolag i USA och Brasilien och kunder i över 65 länder. Företaget utvecklar och tillverkar avancerade maskin- och automationslösningar för bland annat stål- och aluminiumrörproduktion.
Skaltek präglas av en stark tro på människors potential. Här finns ingen traditionell hierarki - utan fokus ligger på samarbete, ansvar och respekt. Medarbetarnas välmående är en prioritet och företagets vision och purpose genomsyras av ansvar, långsiktighet och teknisk kvalitet. Du ges möjlighet att påverka, växa och vara en viktig del av ett företag där "ryktet är den bästa säljaren".
Om Wrknest Engineering
Wrknest Engineering är specialiserade på att hjälpa dig som ingenjör eller tekniker att hitta nästa steg i karriären. Vi samarbetar med framtidens företag och erbjuder både rekryterings- och konsultuppdrag inom teknik och industri - alltid med människan i centrum.
Vi tror på att bygga långsiktiga relationer och strävar efter att vara en engagerad och lyhörd partner. Via oss får du möjlighet att vara en del av tekniska framsteg som formar morgondagens samhälle - i roller där din kunskap gör verklig skillnad.
Vår ambition är att du ska trivas, utvecklas och känna dig stolt över ditt arbete. Läs mer på www.wrknestengineering.se. Ersättning
Lön enligt överenskommelse Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-04-12 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Wrknest AB
(org.nr 559293-2213), http://www.wrknest.se Arbetsplats
Wrknest Jobbnummer
9598714