Marknadsstrateg Handel
Vi är Balder! Vill du arbeta affärsnära och vara med och utveckla Balders handelsfastigheter? Nu stärker vi organisationen och söker en Marknadsstrateg Handel, en ny roll hos oss, som vill driva kommersiell utveckling, bidra till en ökade hyresintäkter genom att och vara med och skapa starkare och mer attraktiva handelsplatser med kundens kund i fokus. Rollen innebär ett tydligt fokus på att öka intäkterna, maximera potentialen i beståndet och samtidigt arbeta strategiskt och långsiktigt för att uppnå goda finansiella resultat på ett hållbart och affärsmässigt sätt.
Om rollen Som marknadsstrateg inom handel ansvarar du för att ta fram och driva den kommersiella marknadsstrategin för våra handelsfastigheter. Rollen är tydligt kopplad till affären och du arbetar nära uthyrningsorganisationen och förvaltning med målet att stärka våra handelsplatser och öka hyresgästernas omsättning.
Du arbetar även med övergripande initiativ inom affärsområdet och samarbetar med tre lokala marknadsansvariga för att skapa struktur, prioritering och uppföljning i marknadsarbetet. Rollen innebär resor i tjänsten.
Dina huvudsakliga arbetsuppgifter I rollen arbetar du med att utveckla plats och positioneringsstrategier för våra handelsplatser samt analysera omsättning, besöksflöden och marknadsförutsättningar. Du bidrar till att stärka handelsplatsernas varumärke och säkerställer att marknadsinsatser skapar affärsnytta. Rollen fungerar som en viktig brygga mellan marknadsföring och uthyrning. En central del av arbetet är också att sätta relevanta KPI:er samt följa upp och utvärdera resultatet av genomförda insatser.
Vi söker dig som har erfarenhet av kommersiell marknadsföring inom handel, retail eller handelsplatsutveckling och som är både analytisk och affärsdriven. Kanske arbetar du idag som handelsplatsutvecklare eller marknadsansvarig och känner dig redo för nästa steg i karriären, där du får ett större strategiskt ansvar och möjlighet att påverka affären på riktigt.
Du trivs med ansvar och är självgående, här finns inga färdiga manualer att följa, utan du är med och skapar dem. Du har förmåga att skapa struktur och riktning i arbetet, tar egna initiativ och ser till att saker faktiskt blir genomförda.
Du har ett informellt ledarskap och en förmåga att samla människor kring gemensamma mål. Samtidigt motiveras du av att arbeta nära affären där dina insatser bidrar till konkret värdeskapande, och du rapporterar till uthyrningschefen.
Ansökan. Låter detta som en tjänst för dig? Skicka då in din ansökan redan idag eftersom vi arbetar med löpande urval. Tjänsten är en tillsvidareanställning och vi tillämpar sex månaders provanställning. Placeringsort: Göteborg, arbete på plats fem dagar i veckan. Om du vill veta mer om rollen kan du kontakta rekryterare Matina Khosravian via matina.khosravian@balder.se
alternativ rekryterande chef Erik Borgkvist erik.borgkvist@balder.se
När du har skickat in din ansökan kommer du få ett mejl med en länk till våra rekryteringstester som på ett objektivt sätt hjälper oss att matcha rätt person till tjänsten. Vi önskar inget personligt brev, däremot att du svarar på våra urvalsfrågor.
Hjärtligt välkommen att bli en del av oss och en bransch som är full av möjligheter!
