Marknadsledande expert, systemutveckling
Vi söker branschens främsta profiler för strategiska nyckelroller.
Vi expanderar vårt absoluta toppskikt och bjuder in dig som verkar på den högsta strategiska nivån inom systemutveckling och systemförvaltning. Vi söker både anställda och underkonsulter som besitter en kompetens av högsta rang och som betraktas som auktoriteter på marknaden. Uppdragen fokuserar på att säkra digitala infrastruktur och offentliga miljöer genom banbrytande tekniskt ledarskap.Publiceringsdatum2026-05-05Beskrivning
Som konsult hos oss förväntas du inte bara leverera lösningar, utan även forma de visioner och strategier som ligger till grund för framtidens system. Uppdragen präglas av en extrem komplexitet där du agerar brygga mellan verksamhetens högsta ledning och teknisk realisering.
Ditt ansvarsområde är:
Strategisk Arkitektur: Utformning av långsiktiga målbilder för nationella och kritiska systemmiljöer.
Högsta Beslutsstöd: Rådgivning vid komplexa utredningar, designval och riskbedömningar på ledningsnivå.
Innovation & Standardisering: Driva utvecklingen av nya metoder, ramverk och tekniska standarder inom systemintegration och förvaltning.
Kvalitetssäkring: Ansvar för att säkerställa att regulatoriska krav, tillgänglighet och säkerhet genomsyrar hela organisationens leverans.Om tjänsten
Vi söker dig som är en erkänd specialist och som i din roll agerar med en mycket hög grad av självständighet. Du har en naturlig auktoritet och erfarenhet av att verka i ledande befattningar där du styr stora, resurskrävande initiativ. Du är en av få på marknaden som kan kombinera djup teknisk expertis med ett brett affärsmässigt och samhällsorienterat perspektiv.Kvalifikationer
För att kvalificera dig som specialist krävs:
Marknadsledande expertis: Dokumenterad kompetens av högsta rang inom systemutveckling och arkitektur, där du ofta anlitas som expert i komplexa sammanhang.
Långvarig erfarenhet: 12+ års erfarenhet av kvalificerat arbete, varav en betydande del i ledande och strategiska roller.
Ledarskap på toppnivå: Stor vana att verka i ledande befattningar och styra tvärfunktionella expertteam i högkritiska miljöer.
Självständighet: En extrem förmåga att driva processer från ax till limpa, ta obekväma beslut och stå som garant för slutresultatets kvalitet.
Krav och kvalifikationer
För att vara aktuell för samarbetet krävs:
Strukturerat CV: En tydlig beskrivning av tidigare projekt och roller som styrker angiven nivå.
Kommunikation: Mycket god förmåga att kommunicera på svenska i både tal och skrift.
Säkerhetsprövning: Då uppdragen rör informationssäkerhet inom offentlig sektor är det av stor vikt att konsulten kan genomgå säkerhetsprövning vid behov.
Kontakt och intresseanmälan
Om ni är intresserade av att ingå i vårt nätverk för dessa uppdrag, vänligen skicka CV samt en kort beskrivning av er huvudsakliga tekniska inriktning.
Vi hanterar inkomna profiler löpande för framtida matchning mot specifika uppdrag. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-05-09 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-7499535-1982500". Arbetsgivare Ecareer AB
