Marknadskoordinator för omgående start
OIO Väst AB / Marknadsföringsjobb / Malmö Visa alla marknadsföringsjobb i Malmö
2025-10-02
, Burlöv
, Lomma
, Staffanstorp
, Vellinge
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos OIO Väst AB i Malmö
, Lund
, Landskrona
, Kristianstad
, Halmstad
eller i hela Sverige
I samarbete med vår partner i centrala Malmö söker vi nu en marknadskoordinator för omgående start. Detta är en bred roll med inslag av digitala marknadsföringsaktiviteter, koordinering/planering av event samt design.
Behovet grundar sig i en planerad föräldraledighet som förväntas pågå tom. sommaren 2026.Publiceringsdatum2025-10-02Dina arbetsuppgifter
Grafisk Design: Skapa och redigera marknadsföringsmaterial med hjälp av Adobe Creative Suite (Photoshop, Illustrator, InDesign, etc.).
Digital Marknadsföring & HubSpot: Hantera automatiseringsflöden, e-postkampanjer och rapportering inom HubSpot för att stödja leadgenerering och kundengagemang.
Webbhantering: Uppdatera och underhålla webbplatsinnehåll för att säkerställa korrekt, engagerande och SEO-vänligt material.
Event: Planera och genomföra evenemang (både fysiska och virtuella), inklusive logistik, samordning med leverantörer, inbjudningar och uppföljningsaktiviteter.
Innehållsutveckling: Stödja skapandet och distributionen av marknadsföringsinnehåll över flera kanaler (webb, sociala medier, e-post och tryck).
Analys & Rapportering: Följa kampanjers prestationer och resultat av evenemang, samt ge insikter och rekommendationer för förbättringar.
Vi söker dig som
Har relevant utbildning inom marknadsföring/kommunikation
Har tidigare erfarenhet av eventkoordinering eller marknadsföring är meriterande
Kommunicerar obehindrat på svenska och engelska, både i tal och skrift
Besitter goda kunskaper i Adobe (Photoshop, Illustrator, InDesign, etc.) & HubSpot
Som person förväntas du vara kreativ och lösningsorienterad med ett öga för detaljer. Du besitter samtidigt en god känsla för koordinering, planering och organisering. Vidare är du flexibel och anpassningsbar i en dynamisk arbetsmiljö där initiativtagande och positiv inställning välkomnas. Genom din positiva inställning kommer du bra överens med kollegor och samarbetspartners.
Om anställningen
Detta är ett konsultuppdrag på initialt 6 månader med möjlighet till förlängning tom sommaren 2026 förutsatt att alla parter är nöjda med samarbetet. Kom ihåg att vara snabb med din ansökan då vi gör löpande urval av kandidater och att annonsen kan stängas ner innan tjänsten är tillsatt om vi gått över till urvals och intervjufasen.
Omfattning: Heltid
Start: Så snart som möjligt, enligt överenskommelse
Placering: Malmö
Lön: Fast månadslön
Om OIO
Vår passion är att hjälpa dig till rätt roll och arbetsplats. Vi är samtidigt medvetna om att du är kräsen och väljer med omsorg inför nästa karriärsteg, det skulle vi också göra. Därför arbetar vi dedikerat i rekryteringsprocessen för att lära känna dig och dina ambitioner. Vi tror nämligen att människor på rätt plats har större chans att nå sin fulla potential. Genom schyssta, okrångliga anställningsvillkor samt ett närvarande ledarskap arbetar vi därefter aktivt med ditt engagemang och din utveckling. På så vis strävar vi efter att bli en självklar karriärpartner för dig. We are as picky as you are. Ersättning
Månadslön - Fixed salary Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-10-31 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare OIO Väst AB
(org.nr 559351-5835), https://oio.se/ Arbetsplats
OIO Jobbnummer
9537413