Marknadskommunikatör till Motor Trend (vikariat)

Motor Trend AB / Marknadsföringsjobb / Mariestad
2026-01-23


Motor Trend AB är ett familjeföretag som startade i Mariestad 1984 och är sedan starten auktoriserad återförsäljare för Toyota. Vi finns idag representerade på tio orter runt om i Västsverige med auktoriserade fullserviceanläggningar med bilförsäljning, serviceverkstad och reservdelsförsäljning i Mariestad, Skara, Lidköping, Karlstad, Arvika, Skene, Kungsbacka, Varberg, Falkenberg och Halmstad. Motor Trend är dessutom en av nio auktoriserade Lexus-handlare i Sverige och vår exklusiva Lexus-anläggning är etablerad i Karlstad. Våra certifierade Lexus-verkstäder finns i Karlstad, Mariestad och Halmstad.

Content, design och digital närvaro - för ett varumärke i rörelse.

Motor Trend är mer än bilar. Det är människor, upplevelser och vardagsliv i ständig rörelse. Nu söker vi en vikarierande marknadskommunikatör som är lika trygg i Adobe som i sociala medier - och som vill skapa kommunikation som både syns och känns.

Om rollen

Som marknadskommunikatör hos oss får du en bred, kreativ och operativ roll där du:

• Skapar och publicerar content för digitala kanaler (sociala medier, webb, kampanjer)

• Producerar grafiskt material i Adobe Creative Cloud, med fokus påInDesign och Photoshop (även Illustrator är ett plus)

• Arbetar med layout, bildhantering och enklare grafisk form

• Säkerställer ett enhetligt visuellt uttryck och tonalitet i all kommunikation

• Producerar material för annonser och trycksaker

• Samarbetar nära marknad, sälj och externa samarbetspartners

Vi tror att du:

• Är junior originalare/grafisk formgivare/kommunikatör eller nyexaminerad

• Har goda kunskaper i Adobe Creative Cloud, särskilt InDesign och Photoshop

• Har grundläggande förståelse för trycksaksproduktion

• Har känsla för layout, färg, form och typografi

• Är noggrann, nyfiken och vill utvecklas

• Gillar att jobba både självständigt och tillsammans med andra

Erfarenhet är ett plus - men rätt inställning och vilja att lära är viktigast.

Vi erbjuder:

• Ett utvecklande vikariat i ett etablerat varumärke, med möjlighet till förlängning

• En kreativ roll

• Möjlighet att påverka både uttryck och innehåll

• Ett prestigelöst team och korta beslutsvägar

• Ett varumärke i utveckling där idéer snabbt blir verklighet

Publiceringsdatum
2026-01-23

Så ansöker du
Välkommen med din ansökan! Urval sker löpande.Skicka gärna arbetsprover (t.ex. layout, kampanjmaterial, socialt content).

Ersättning
Enligt avtal.

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-02-12
Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "C8673".

Omfattning
Detta är ett heltidsjobb.

Arbetsgivare
Motor Trend AB (org.nr 556346-6969)

Kontakt
Marknadschef
Josefine Löfquist
josefin.lofquist@motortrend.se
0500-28 00 78

Jobbnummer
9701288

