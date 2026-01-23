Marknadskommunikatör till Motor Trend (vikariat)
Motor Trend AB / Marknadsföringsjobb / Mariestad Visa alla marknadsföringsjobb i Mariestad
2026-01-23
, Töreboda
, Götene
, Skövde
, Gullspång
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Motor Trend AB i Mariestad
, Skövde
, Lidköping
, Skara
, Karlstad
eller i hela Sverige
Motor Trend AB är ett familjeföretag som startade i Mariestad 1984 och är sedan starten auktoriserad återförsäljare för Toyota. Vi finns idag representerade på tio orter runt om i Västsverige med auktoriserade fullserviceanläggningar med bilförsäljning, serviceverkstad och reservdelsförsäljning i Mariestad, Skara, Lidköping, Karlstad, Arvika, Skene, Kungsbacka, Varberg, Falkenberg och Halmstad. Motor Trend är dessutom en av nio auktoriserade Lexus-handlare i Sverige och vår exklusiva Lexus-anläggning är etablerad i Karlstad. Våra certifierade Lexus-verkstäder finns i Karlstad, Mariestad och Halmstad.
Content, design och digital närvaro - för ett varumärke i rörelse.
Motor Trend är mer än bilar. Det är människor, upplevelser och vardagsliv i ständig rörelse. Nu söker vi en vikarierande marknadskommunikatör som är lika trygg i Adobe som i sociala medier - och som vill skapa kommunikation som både syns och känns.
Om rollen
Som marknadskommunikatör hos oss får du en bred, kreativ och operativ roll där du:
• Skapar och publicerar content för digitala kanaler (sociala medier, webb, kampanjer)
• Producerar grafiskt material i Adobe Creative Cloud, med fokus påInDesign och Photoshop (även Illustrator är ett plus)
• Arbetar med layout, bildhantering och enklare grafisk form
• Säkerställer ett enhetligt visuellt uttryck och tonalitet i all kommunikation
• Producerar material för annonser och trycksaker
• Samarbetar nära marknad, sälj och externa samarbetspartners
Vi tror att du:
• Är junior originalare/grafisk formgivare/kommunikatör eller nyexaminerad
• Har goda kunskaper i Adobe Creative Cloud, särskilt InDesign och Photoshop
• Har grundläggande förståelse för trycksaksproduktion
• Har känsla för layout, färg, form och typografi
• Är noggrann, nyfiken och vill utvecklas
• Gillar att jobba både självständigt och tillsammans med andra
Erfarenhet är ett plus - men rätt inställning och vilja att lära är viktigast.
Vi erbjuder:
• Ett utvecklande vikariat i ett etablerat varumärke, med möjlighet till förlängning
• En kreativ roll
• Möjlighet att påverka både uttryck och innehåll
• Ett prestigelöst team och korta beslutsvägar
• Ett varumärke i utveckling där idéer snabbt blir verklighetPubliceringsdatum2026-01-23Så ansöker du
Välkommen med din ansökan! Urval sker löpande.Skicka gärna arbetsprover (t.ex. layout, kampanjmaterial, socialt content). Ersättning
Enligt avtal. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-02-12 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "C8673". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Motor Trend AB
(org.nr 556346-6969) Kontakt
Marknadschef
Josefine Löfquist josefin.lofquist@motortrend.se 0500-28 00 78 Jobbnummer
9701288