Marknadskommunikatör - SEO-handläggare
2025-12-26
Byggsäkerhet Toppnock AB är ett litet företag med stabilitet och ambitioner. Vi hjälper våra kunder med kunskap inom arbetsmiljö och säkerhet, främst inom byggbranschen. Vi är därför självklart också angelägna om din arbetsmiljö och vill att den ska kännas utvecklande och trygg. Du ska därför i vår anda också vara aktivt angelägen om din egen hälsa och familjeliv. Vi hoppas att du nyttjar ditt friskvårdsbidrag på bästa sätt.
Arbetsuppgifter: bidra till ökad försäljning via digitala kanaler. Bearbeta vår hemsida, sociala medier och relaterade plattformar och system.
Din bakgrund: Du har en SEO-utbildning och förstår samband mellan olika plattformar och kan förbättra och vidmakthålla vår position när våra kundsegment söker och behöver våra tjänster.
Du är driven i officepaketet, wordpress, är duktig på bildredigering och eventuellt också filmredigering, och kan anpassa websidor för olika plattformar. AI-kompetens meriterar.
Vi förutsätter att du har mycket goda kunskaper i både svenska och engelska, hänsyn taget till våra kundsegment. Ytterligare språkkunskaper i t ex polska är meriterande men inte nödvändigt.
Vi tror att du är i början på din karriär, och är beredd att utvecklas i takt med företaget som har en något äldre profil. Du arbetar hemifrån, alternativt från vårt kontor i Kållered. Du har också möjlighet att delta på utbildningar för att både lära dig vår verksamhet och för att dokumentera densamma, vilket i så fall innebär resor då våra kunder finns i hela Sverige. Vi träffas och kommunicerar huvudsakligen digitalt, men möts också när det behövs.
Vi är angelägna om personliga egenskaper som passar i vårt lilla men intensiva arbetslag. Du är också pedagogisk, och kan göra dina insatser till ett lagarbete. Ett intresse för lagtext och tillämpning kommer att göra ditt arbete lättare. Vi värdesätter din förmåga att kommunicera och ställa krav på företaget, på det att du kan lösa dina uppgifter på bästa sätt.
B-körkort är meriterande och ger extra förståelse för säkerhet och regler, men är inget krav.
Anställningen: Vi erbjuder en timanställning och tror på att du arbetar ca en dag i veckan, eller fördelat på veckan efter överenskommelse. Om du är framgångsrik så skapar du dig ytterligare arbete hos oss. Lön efter överenskommelse.
Ansökan: Endast via E-post. Vi förutsätter att du har gjort tillbörlig bakgrundskontroll av vårt företag innan du ansöker. Skriv *Kommunikatör2026* i rubrikfältet vid ansökan. Minst en referens ska anges i ansökan.
Sista ansökningsdatum är den 25 januari 2026 och tjänsten kan tillsättas dessförinnan, intervjuer sker löpande. info@byggsakerhet.se Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-01-25
E-post: info@byggsakerhet.se Arbetsgivare Byggsäkerhet Toppnock AB
(org.nr 559173-0089)
Gamla Riksvägen 4 (visa karta
)
428 32 KÅLLERED Jobbnummer
9663895