Marknadschef till Tenstar Simulation
Tenstar Simulation AB / Chefsjobb / Tanum
2026-04-23
Welcome to Our World of Simulation
Tenstar Simulation har en vision att förändra världen. Vi utvecklar och säljer simulator-baserade utbildningsverktyg för skolor och utbildningsföretag över hela världen. Genom att göra detta bidrar vi till en mer effektiv, säker och grön utbildningsmiljö för framtidens fordons- och maskinförare. Med heltäckande övningsprogram, utvecklat tillsammans med de största maskin och fordonstillverkarna i världen, kombinerat med professionell hårdvara och verklighetstrogen grafik, övar användaren i realistiska virtuella träningsmiljöer för lantbruk, anläggning, transport, trafik och skog. Vi är ett snabbväxande och innovativt företag med huvudkontor i Tanumshede i norra Bohuslän.
Vi söker en Marknadschef!
Hos Tenstar Simulation får du chansen att vara med och utveckla vår globala marknadsföring - göra den till en självklar del av vår säljprocess och därmed vår säljframgång!
Vi är världsledande inom simulatorbaserad utbildning, med marknadens bredaste sortiment och kunder över hela världen. Vi vill alltid utvecklas och vill mer. Vi söker dig som är affärsdriven och kreativ, med passion för digital marknadsföring. Du vet hur man omsätter idéer till resultat och älskar att arbeta i ett företag med entreprenöriell anda och internationell räckvidd. Tillsammans med ditt engagerade team på 5 personer hanterar ni allt från stora event till SOME.
Din roll
I rollen som Marknadschef ansvarar du för att leda arbetet på vår marknadsavdelning. I nära samarbete med vår VD utvecklar och implementerar ni Tenstars globala marknadsstrategi - med fokus på att generera leads och skapa affärer.
Du kommer bland annat att:
Implementera och genomföra vår marknadsplan.
Samarbeta nära säljteamet och andra nyckelfunktioner inom organisationen för att utveckla vår kommunikation med befintliga och potentiella kunder.
Säkerställa att marknadsinsatser direkt bidrar till att nå våra försäljnings- och varumärkesmål.
Utvärdera effekten av våra marknadsaktiviteter.
Bidra till leadgenerering genom att utveckla teamets arbetssätt och processer.
Vi söker dig som
Har ett affärsdrivet tänk och drivs av att skapa mätbar effekt genom marknadsföring. Du kombinerar ett analytiskt perspektiv med ett kreativt sinne och har förmågan att inspirera både ditt team och dina kollegor.
Vi ser att du har:
Relevant utbildning inom marknadsföring på högskolenivå eller yrkeshögskola (t.ex. Berghs, IHM eller motsvarande).
Minst 5 års erfarenhet av marknadsföring med nära koppling till försäljning, gärna i en mindre eller medelstor organisation.
Erfarenhet av digital marknadsföring.
Vana vid att leda team och ha personalansvar.
God förståelse för försäljning av produkter.
Utmärkta kommunikationsfärdigheter på både svenska och engelska.
Varför Tenstar?
Hos Tenstar blir du del av en innovativ och snabbväxande miljö där idéer blir verklighet. Vi värdesätter prestigelöshet, engagemang och samarbete.
Meriterande: Tyska eller franska
Resor: Förekommer
Placeringsort: HQ i Tanumshede
Start: Omgående, enligt överenskommelse
Omfattning: Heltid, vi tillämpar provanställning 6 månader
Förmåner: Vi har kollektivavtal med Unionen, erbjuder maxat friskvårdsbidrag för din hälsa och en privat sjukvårdsförsäkring som ger dig snabb hjälp när du behöver den.
Är du redo att ta nästa steg i din karriär och driva Tenstars globala marknadsföring framåt? Skicka in din ansökan redan idag - vi intervjuar löpande!
Har du frågor om tjänsten kontakta christian.döbeln@tenstarsimulation.com Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-05-17
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Tenstar Simulation AB
(org.nr 556786-5570), https://tenstarsimulation.com/
Storemyrsvägen 2
)
457 31 TANUMSHEDE
