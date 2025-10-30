Marknadsassistent
Bioraffinaderiet Domsjö Fabriker befinner sig i en marknad under snabb utveckling, driven av världens ökade behov av hållbara produkter. Domsjös huvudprodukt cellulosa används till textilmaterialet viskos som är ett miljömässigt alternativ till bomull och syntetiska textilfibrer.
Vi bryr oss om framtiden och vi vill gärna dela den med dig.
Av vår förnybara råvara, skogen, tillverkar vi produkter och energi med en tydlig miljöprofil.
Vi säger att vi gör mer av trädet, vi vill ta tillvara så mycket som möjligt för att producera fler miljövänliga produkter. Idag säljer vi cellulosa, lignin och bioetanol över hela världen.
Domsjö ingår i indiska Aditya Birla Group som är världens största producent av viskos.
Aditya Birla Group har drygt 120 000 medarbetare och verksamhet över hela världen, det öppnar möjligheter för oss och våra cirka 350 medarbetare i Domsjö. Här finns fina chanser att utvecklas i sitt jobb.
Vi söker en Marknadsassistent till vår Logistikavdelning!
Om rollen:Som Marknadsassistent ansvarar du för att ta emot och hantera våra kundorder. Du ansvarar bland annat för att upprätta säljorder i vårt ordersystem, upprätta skeppnings- och exportdokumentation, skicka orderbekräftelse till våra kunder och ordna med provsändningar. Vidare ansvarar Marknadsassistenten för att dokument och certifikat överensstämmer med varje lands krav och önskemål samt utfärdar dessa till kund.
Du har daglig kontakt med kunder, distributörer och servicepartners över hela världen och du jobbar tätt tillsammans med våra affärsområden Cellulosa & Lignin.
Datorvana och goda kunskaper i engelska är en förutsättning för att lyckas i denna roll. Vi ser även att du har en grundläggande administrativutbildning eller motsvarande erfarenhet från liknande yrken. Det är viktigt att du som person är strukturerad, noggrann & kommunikativ. Erfarenhet från affärssystem är meriterande för rollen.
Vad erbjuder vi?Vi erbjuder ett utvecklande arbete på en trivsam arbetsplats med god laganda. Vi anser att balans i livet är en förutsättning för att känna arbetsglädje och engagemang. Därför är det självklart för oss att underlätta för våra medarbetare att förena arbetsliv och familjeliv. Vi stödjer också friskvård och sociala aktiviteter. Vi strävar efter att spegla samhällets utveckling och välkomnar sökande som ökar vår mångfald.
Norrlands attraktivaste arbetsplatsDet låter kanske våghalsigt, men det är vår vision. Domsjö Fabriker befinner sig just nu på en stor förändringsresa som både verksamhet och arbetsplats - vårt mål är att bli världens attraktivaste bioraffinaderi och Norrlands attraktivaste arbetsplats. För att lyckas behöver vi dig! Du som älskar att jobba i förändring och har en drivkraft som flyttar både berg och människor. Vi tror på våra medarbetarprinciper som är hjälpsam, ansvarstagande, prestigelös, positiv och intresserad. Dessa egenskaper bygger vår arbetskultur som representeras av våra anställda på Domsjö och som bidrar till att bli Norrlands attraktivaste arbetsplats.
Välkommen med din ansökan! Urval sker löpande, vänta inte med att söka.
