Marknadsansvarig till InsightOne
Bravura Sverige AB / Marknadsföringsjobb / Stockholm Visa alla marknadsföringsjobb i Stockholm
2025-09-17
, Solna
, Lidingö
, Sundbyberg
, Danderyd
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Bravura Sverige AB i Stockholm
, Solna
, Lidingö
, Sundbyberg
, Danderyd
eller i hela Sverige
Vill du arbeta i en varierad marknadsroll med B2B-fokus där ena dagen inte är den andra lik? Trivs du i en självgående roll med många kontaktytor och ett övergripande ansvar? Vi söker dig som brinner för att skapa content och som löpande ska förse övriga organisationen med kvalitativt marknadsunderlag.Publiceringsdatum2025-09-17Om företaget
InsightOne har en 30-årig historia i Norden och en ledande position inom analys av konsumenter och deras köpbeetende. InsightOne hjälper uppdragsgivare att identifiera, förstå och nå kunder och prospekts för att uppnå en större effekt av sina marknadsföringsinsatser. InsightOne är placerade i fräscha lokaler i centrala Stockholm och har idag cirka 20 anställda och mer än 250 kunder i Sverige, Danmark, Finland och Norge. I rollen som marknadsanalytiker hos InsightOne arbetar du mot den nordiska marknaden med fokus på Sverige.Dina arbetsuppgifter
Som marknadsansvarig har du ett strategiskt och operativt övergripande ansvar för att skapa content i diverse kanaler i syfte att öka varumärket InsightOnes synlighet. Ditt uppdrag är att skapa relevant och affärsdrivande content i flera kanaler med syfte att stärka varumärkets synlighet, generera leads och skapa nya affärsmöjligheter. Du arbetar proaktivt med marknadsaktiviteter såsom event, blogginlägg, nyhetsbrev, annonsering och produktpaketering - alltid med ett tydligt fokus på att stötta försäljning och driva konvertering. Rollen innebär både att själv producera material (text, bild, video) och att projektleda externa byråer för att säkerställa högkvalitativt marknadsinnehåll. Du säkerställer också att allt marknadsunderlag, både internt och externt, håller hög kvalitet och ligger i linje med den visuella profilen.
En stor del av din roll innebär också att agera säljstöd gentemot dina kollegor. Du stöttar sälj i att ta fram och förfina marknadsmaterial som de i sin tur använder i sitt arbete. Utöver detta ingår visst administrativt ansvar, exempelvis fakturahantering och arbete i CRM-systemet Upsales, för att skapa en effektiv och datadriven uppföljning av marknads- och säljinsatser.
Utbildning, erfarenhet och personliga egenskaper
• Eftergymnasial utbildning, exempelvis inom marknadsföring eller ekonomi * Minst två års erfarenhet från liknande roll * Goda kunskaper i PowerPoint, Photoshop och WordPress * Erfarenhet av SEO optimering, GoogleAds och annonsering på LinkedIn * Flytande kunskaper i svenska, både i tal och skrift * Affärsorienterat mindset och förmåga att se hur marknadsinsatser bidrar till försäljning och tillväxt * Intresse för, och gärna erfarenhet av, hur olika AI verktyg kan användas för att effektivisera och optimera ditt arbete * Erfarenhet av Upsales är meriterande
För att passa i rollen som marknadsansvarig ser vi att du är en driven och självgående person med skinn på näsan som har lätt för att ta eget initiativ för att få ditt arbete att gå framåt. Du gillar att skapa content av olika slag och tar ett stort ägandeskap för dina ansvarsuppgifter. Du är van att jobba i en projektledarroll med många järn i elden, där du ser lösningar snarare än problem och driver arbetet framåt med ett naturligt affärsfokus. Du är en glad och kreativ person med ett estetiskt öga och positiv energi som trivs med att jobba både självständigt och i team.
Övrig information
Det här är ett föräldraledighetsvikariat på heltid som varar till och med februari 2027 med eventuell möjlighet till förlängning. Du blir anställd av Bravura och arbetar hos InsightOne.
Start: Enligt överenskommelse / i december
Plats: Stockholm
Lön: Enligt överenskommelse
Vi använder en kompetensbaserad metodik i alla rekryteringsprocesser för att säkerställa fördomsfria urval. Vi jobbar också med löpande urval, vilket innebär att vi tar ner annonsen när tillräckligt många kandidater har ansökt. Om du blir aktuell för tjänsten kommer vi att kontakta dig för en första telefonintervju. Oavsett om du går vidare i processen eller inte så kommer du att få återkoppling på din ansökan.
Har du frågor? Hör gärna av dig till vår support: info@bravura.se
010-171 47 10
Vi rekommenderar att du skickar in din ansökan omgående då vi gör ett löpande urval.
Välkommen med din ansökan!
#Specialist Ersättning
Lön enligt överenskommelse Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-06 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Bravura Sverige AB
(org.nr 556752-0803), https://www.bravura.se Arbetsplats
Bravura Jobbnummer
9513447