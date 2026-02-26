Marknads- och medlemsansvarig - Föreningen Skogen
2026-02-26
Vill du vara med och forma framtidens engagemang kring skog, hållbarhet och samhällsfrågor? Hos Föreningen Skogen får du chansen att ta en central roll i en av Sveriges mest erfarna och oberoende idéburna organisationer.
Som marknads- och medlemsansvarig hos oss får du ta ett helhetsgrepp om vår kommunikation, marknadsföring samt medlemsutveckling - och bidra till att långsiktigt stärka både vårt budskap och medlemsvärde. Här får du kombinera strategi och kreativitet för att skapa engagerande kommunikation och utveckla en verksamhet med över 140 års kunskap, nätverk och engagemang i ryggen!
Om rollen
Som marknads- och medlemsansvarig har du både ett strategiskt och operativt ansvar för att utveckla Föreningen Skogens synlighet och medlemsrelationer. Du arbetar nära generalsekreteraren och samarbetar med hela organisationen, inklusive Tidningen SKOGEN.
Rollen kombinerar utveckling och genomförande, från övergripande strategier till konkreta aktiviteter, med målet att stärka engagemang, attraktion och relevans för våra målgrupper.
Dina huvudsakliga arbetsuppgifter
Utveckla och förvalta Föreningen Skogens medlems- och marknadsstrategi
Arbeta med medlemsrekrytering, medlemsvård och engagemangsfrämjande insatser
Tydliggöra och stärka föreningens erbjudande och värde för olika målgrupper
Planera och genomföra marknads- och kommunikationsaktiviteter
Ansvara för digitala kanaler: webb, nyhetsbrev och sociala medier
Stödja och synliggöra föreningens mötesplatser, nätverk och arrangemang, som sker både fysiska och digitalt
Följa upp, analysera och vidareutveckla medlems- och kommunikationsarbetet
Medverka i utvecklingen av prenumerations- och annonsaffären kopplad till Tidningen SKOGEN
Vem är du?
Du kombinerar ett strategiskt perspektiv med en stark genomförandeförmåga och trivs i en roll där du får ta ansvar för helheten. Du arbetar självständigt, är trygg i din digitala kompetens och har lätt för att anpassa din kommunikation till olika målgrupper. Du har en god förståelse för ideella organisationers drivkrafter och motiveras av att bidra till utveckling och engagemang. Ett intresse för skog, hållbarhet eller samhällsfrågor är positivt och visar på en nyfikenhet inför verksamhetens sammanhang.
Vidare behöver du ha med dig:
Relevant utbildning inom marknadsföring, kommunikation eller liknande
Några års erfarenhet från liknande roll inom marknadsföring, kommunikation och/eller medlemsarbete
Förståelse för affärsmodeller inom medlems- eller medieverksamhet
Dokumenterad erfarenhet av projektledning
Erfarenhet av att planera och genomföra event
Mycket god förmåga att uttrycka dig på svenska i tal och skrift
Erfarenhet av Microsoft 365 och Adobe Creative Cloud
Meriterande:
Erfarenhet från medlemsorganisation, idéburen sektor eller föreningsliv
Kunskap om tidnings- och prenumerationsaffärer
Erfarenhet av telefonförsäljning (telemarketing kan ingå i tjänsten)
Föreningen Skogen är en ideell, allmännyttig förening. I 140 år har vi verkat för ett aktivare och hållbarare brukande av skogen. Våra 7 000 medlemmar förenas av viljan att använda skogen bättre, i Sverige och globalt. Vi är framför allt skogsägare, anställda, maskinförare och företagare som ser behovet av en obunden organisation som kan föra skogsbruket framåt genom debatt, utbyte av idéer och nya kunskaper.
Vi vet att skogen har mycket mer att ge. Både för samhället i stort och för alla som vårdar och brukar skogen. Skogen kan ge mer virke och välstånd, kapital och klimatnytta, hälsa och harmoni, brukarlycka och biologisk mångfald.
Vi bygger vidare på varje skogsbrukares lust, intresse och ansvar. Hos oss har du hamnat rätt vare sig du vill satsa extra på virke, vilt, vilda växter eller vila för själen. Vi tror inte på likriktning. Våra medlemmar är öppna, vetgiriga och entusiastiska. Läs mer om oss här
Vi erbjuder
En nyckelroll i en välrenommerad och oberoende organisation
Möjlighet att utveckla och modernisera medlems- och kommunikationsarbetet
Ett stimulerande sammanhang med brett nätverk inom skog och samhälle
Flexibla arbetsformer och möjlighet till hybridarbete.Så ansöker du
Skicka CV samt en kort personlig presentation där du berättar varför du vill bidra till Föreningen Skogens fortsatta utveckling och hur du kan stärka vårt budskap och medlemsvärde.
Urval sker löpande och rollen kan därmed tillsättas innan sista ansökningsdag som är 23 mars 2026. Vid frågor kring rekryteringsprocessen eller rollen, vänligen kontakta Johan Larsson, johan.larsson@skogen.se
Sista dag att ansöka är 2026-03-23
