Marknads- och kommunikationschef
2025-10-12
Om rollen
Vi på Barsebäck Resort letar nu efter en passionerad och resultatorienterad Marknads- och kommunikationschef. Rollen ansvarar för att utforma content och att lyfta vår närvaro i sociala medier till nästa nivå.
Det här är en nyckelroll, där du skapar en unik upplevelse för våra gäster och medlemmar.
Vi letar efter en prestigelös do:er som kan sätta tänderna i våra sociala medier där du marknadsför våra fantastiska banor, våra bekväma boenden, vårt uppskattade Brasserie och vår underbara miljö.
I rollen möts du av varierande arbetsdagar. Ena dagen är du ute på golfbanan och filmar actionfyllda ögonblick. Nästa dag redigerar du videor och ser till att publiceringen flyter på utan krångel. Dessutom planerar och publicerar du inlägg och stories för att alltid hålla våra sociala medier relevanta, aktuella och lockande.
Arbetet utgår från vårt fantastiska Resort.
Det är av stor vikt att du brinner för teamwork, inte minst måste samarbetet mellan sälj och marknad vara sömlöst. Detsamma gäller samarbetet med övriga avdelningar. På Barsebäck Resort är vi ett team som arbetar nära varandra!
Dina huvudsakliga uppgifter kommer att vara följande:
Utveckla och implementera en marknadsstrategi för att öka vår synlighet och engagemang gentemot prioriterade målgrupper
Skapa inspirerande och engagerande innehåll som fångar våra målgruppers intresse
Samarbeta nära försäljningsteamet och försäljningschefen för att driva försäljning och bygga kundlojalitet
Tillsammans med övriga avdelningar planera och genomföra marknadsaktiviteter
Förvandla strategier och kreativa idéer till rullande kommunikation/content
Analysera och optimera kampanjer för att maximera relevant räckvidd i Norden, kopplat till resultat och ROI
Arbeta med- och uppdatera vår hemsida
Professionella erfarenheter:
Minst fem års erfarenhet av content-skapande och redaktionellt arbete
Väl insatt i sociala medier och vad som fungerar på de olika plattformarna
Goda kunskaper i redigeringsprogram och grafisk design
God vana att arbeta med såväl kundkontakter som med relevanta partners
Flytande i både tal och skrift på svenska och engelska
Som person är du:
Glad och positiv och trivs med varierande arbetsuppgifter. Du är inte rädd för att hugga i om det behövs och kan ha många bollar i luften samtidigt. Du är prestigelös och ser möjligheter i varje ny utmaning. Du är proaktiv och initiativtagande och har ett öga för det fina och vackra - samt förmågan att hålla en enhetlig look i ditt arbete.
Det är meriterande, men inte avgörande, om du själv spelar eller har ett intresse för golf, då golfanläggningen är kärnan i verksamheten.
Observera att B-körkort och tillgänglighet till bil krävs för att kunna ta dig till resorten på ett smidigt sätt.
Om Barsebäck Resort
Vill ni vara med i den spännande utveckling som pågår för fullt på Barsebäck?
Till Barsebäck Resort kommer du för att spela golf i världsklass. Vi erbjuder bekvämt boende, antingen på hotellet eller i våra villor till våra gäster, kärleksfull mat och upplevelser i en magisk miljö med utsikt över Öresund. Det är det som gör oss till en Resort som du gärna besöker igen och igen.
Just nu pågår för fullt en häftig resa med att utveckla och bygga upp Destination Barsebäck. Vi söker dig som brinner för att skapa WOW känsla för att få våra gäster och medlemmar att vilja återvända om och om igen.Så ansöker du
Skicka in din ansökan så snart som möjligt, då vi arbetar med ett löpande urval. Sista ansökningsdagen är 2/11.
Barsebäck Resort samarbetar i denna rekrytering med EQuality. Har du några frågor är du varmt välkommen att kontakta rekryteringsteamet på EQuality:
Jennifer Friman på jennifer.friman@equality.nu
eller 0703-20 12 12
Gustav Strandberg på gustav.strandberg@equality.nu
eller 076-049 53 31
Om EQuality Rekrytering & Interim
Med EQuality får du kvalitet i rekryteringen. Vi får verksamheter framgångsrika genom rätt person på rätt plats. EQuality arbetar branschöverskridande och fokuserar på exekutiva befattningar och nyckelfunktioner. Vi arbetar med executive search, rekrytering & interim samt med tester och kandidatutvärdering.
Våra värderingar är professionalism, transparens och engagemang och EQuality står för:
EQ - Emotionell intelligens är lika viktigt som IQ
Equality - Mångfald och jämlikhet är en självklarhet för oss
Quality - Vi säkerställer kvalitet i varje rekrytering, både för kund och kandidat
