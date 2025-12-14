Markförvaltare | Mark- och exploateringsenheten
2025-12-14
Vill du leda arbetet med Mölndals långsiktiga utveckling? Nu söker vi en engagerad och driven Markförvaltare inom Mark och Exploatering. Hos oss får du möjlighet att bidra till hållbar samhällsplanering, samverka med politik, organisation samt vara med och bygga morgondagens Mölndal.
Om Mark- och exploateringsenheten
Som en del av Göteborgsregionen är Mölndals stad inne i ett spännande och expansivt skede. Detta leder till stor efterfrågan på byggbar mark och hållbar planering. Samhällsbyggnadsförvaltningens mark- och exploateringsenhet ansvarar för stadens fastighetsägande, avtalsförhandlingar, plangenomförande och stadens exploateringsbudget.

Dina arbetsuppgifter
Vi söker nu en markförvaltare som vill vara en del av vårt engagerade team på mark- och exploateringsenheten. Här arbetar vi prestigelöst, med högt i tak och en gemensam vilja att skapa värde för både kommunen och våra invånare. Hos oss får du en arbetsvardag som kombinerar självständigt ansvar med nära samarbete och där ingen dag är den andra lik.
Som markförvaltare har du en central roll i att förvalta och utveckla kommunens markinnehav. Du arbetar med att upprätta, förnya och bevaka olika typer av upplåtelseavtal, till exempel arrenden och nyttjanderätter. Det innebär ansvar för att hantera förnyelser, uppsägningar och avgifter, samt säkerställa att avtalen följs och uppdateras vid behov. Du representerar kommunen som markägare i en rad olika sammanhang och fungerar som en viktig kontaktpunkt både internt och externt.
Du följer löpande upp intäkter och kostnader kopplade till kommunens markbestånd och bidrar till att skapa en effektiv och hållbar markförvaltning. I rollen ingår också täta kontakter med kommuninvånare - frågor kan handla om allt från arrenden och markanvändning till nedskräpning, otrygga platser, skadade djur och fällning av träd. Det kräver både lyhördhet, servicekänsla och förmågan att ge tydlig och trygg vägledning.
Du kommer samverka nära funktioner som arbetar med skog- och viltförvaltning och även ha många kontaktytor med andra enheter och förvaltningar när gemensamma frågor ska lösas. Arbetet är socialt, utåtriktat och bjuder på många möten med markägare, arrendatorer, kommuninvånare, entreprenörer och andra samhällsaktörer.
Som en del av enheten bidrar du dessutom till våra övriga arbetsområden och kan komma att delta i utvecklings- och exploateringsprojekt. Det kan innebära stöd i tidiga skeden, medverkan i utredningar eller att bistå kollegor i frågor inom markjuridik och fastighetsförvaltning. Hos oss får du ett varierat och meningsfullt arbete där du både fördjupar dig i sakfrågor och samtidigt är med och driver långsiktiga samhällsfrågor framåt.Kvalifikationer
Vi söker dig som har gedigen erfarenhet av markförvaltning från kommunal, statlig eller privat verksamhet. Du har högskoleutbildning inom lantmäteri, samhällsbyggnad, fastighetsjuridik eller motsvarande, alternativt har du byggt upp motsvarande kompetens genom relevant arbetslivserfarenhet. Du har god kunskap om fastighetsrätt, avtalsfrågor och markrelaterade regelverk, och du känner dig trygg i att tolka och tillämpa dem i praktiken.
Erfarenhet av skog- och viltförvaltning är meriterande, liksom vana av arbete i politiskt styrda organisationer eller i roller där många intressenter ingår. Har du dessutom erfarenhet av förhandlingar, upprättande av avtal, ekonomisk uppföljning eller ärenden kopplade till markanvändning, ser vi det som ett stort plus.
Vi lägger stor vikt vid dina personliga egenskaper. Du arbetar självständigt och strukturerat, uttrycker dig mycket väl i både tal och skrift och trivs i en roll där du får möta människor och skapa goda relationer. Du är flexibel, prestigelös och har lätt för att anpassa dig till skiftande situationer och uppdrag. Förhandlingsvana och ett lösningsorienterat arbetssätt är viktiga styrkor i rollen.
Du är kommunikativ, samarbetsinriktad, trygg i att företräda kommunen på ett professionellt sätt och van vid att hantera frågor som ibland väcker starka känslor och du vågar ta diskussionerna när det behövs. I en vardag som ofta växlar tempo behöver du kunna kombinera servicekänsla med ett tydligt och rättssäkert arbetssätt.
B-körkort är ett krav.
Om samhällsbyggnadsförvaltningen
Samhällsbyggnadsförvaltningen arbetar övergripande för en hållbar utveckling av Mölndals stad, tätorter och landsbygd. Förvaltningen arbetar målmedvetet för att Mölndal ska bli en attraktiv, hållbar och framgångsrik stad i regionen.
Samhällsbyggnadsförvaltningen ansvarar för den långsiktiga fysiska planeringen av staden och bygger den hållbara staden, utifrån en helhetssyn på stadsutveckling.
I uppdraget ingår bland annat strategisk samhällsplanering, översikts- och detaljplanering, plangenomförande samt förvaltning och utveckling av Mölndals stads egna fastighetsbestånd, investeringsprojekt, mark och exploatering, trafikutveckling samt långsiktig planering av mark- och vattenanvändning. Arbetet sker i en dynamisk och utvecklingsorienterad miljö, där vi tillsammans skapar de bästa förutsättningarna för stadens invånare och verksamheter.
Sök tjänsten idag!
I den här rekryteringen samarbetar Mölndals Stad med Jefferson Wells. Vid frågor är du välkommen att kontakta ansvarig rekryteringskonsult Anna Edemyr, anna.edemyr@jeffersonwells.se
Vi arbetar med löpande urval så skicka in din ansökan omgående, dock senast 11 januari.
Ersättning
Sista dag att ansöka är 2026-02-02
Mölndals stad Kontakt
Anna Edemyr Anna.Edemyr@jeffersonwells.se +46727305246 Jobbnummer
9643338