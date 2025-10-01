Marketing Specialist
2025-10-01
Är du en kreativ marknadsförare redo för nästa utmaning? Vi söker en Marketing Specialist till ett spännande uppdrag med start omgående
Om uppdraget
Vi söker en Marketing Specialist till vår kund inom finanslösningar. Rollen passar dig som trivs med att arbeta i hela marknadsföringsflödet, från att fånga nya affärsmöjligheter, bygga kundlojalitet och driva tillväxt, till att analysera resultat och följa upp KPI:er.
Du kommer att arbeta nära säljorganisationen i en nordisk kontext och få stöd av en global MarTech-miljö. Arbetsmiljön präglas av kundfokus och en kombination av digitala initiativ och personliga möten. Som en del av en liten nordisk marknads- och kommunikationsavdelning får du möjlighet att arbeta med ett brett spektrum av marknadsföringsaktiviteter och utveckla din kompetens inom flera olika expertisområden Publiceringsdatum2025-10-01Arbetsuppgifter
Planera och genomföra marknads- och kommunikationsaktiviteter för hela kundresan
Skapa visuellt och målgruppsanpassat innehåll för olika kanaler (ex. kampanjer, webb, presentationer, en-pagers, webinars)
Bidra till att utveckla och optimera den digitala kundresan med stöd av moderna verktyg och AI
Arbeta tätt tillsammans med kollegor i Norden för att balansera digitala och personliga kundmöten
Stärka varumärket genom kreativa idéer och resultatdriven marknadsföring Profil
Vi söker dig som har:
Erfarenhet av B2B-marknadsföring, gärna inom small-ticket och/eller via återförsäljare/vendor supply chain
Stark förståelse för B2B-kundresan och förmåga att arbeta med hela marknadsföringstratten
Mycket goda färdigheter i copywriting och contentproduktion
Erfarenhet av att skapa och driva digitala kampanjer och innehåll i flera kanaler
Van vid att arbeta i verktyg som t.ex. Salesforce, Eloqua, Adobe Creative Suite, Contentful, Canva, Sprinklr, SharePoint m.fl.
Du som person
Vi tror att du är en kreativ "doer" som gillar att omsätta idéer i handling. Du har öga för detaljer, kan växla mellan strategiskt tänkande och operativt arbete och trivs med att samarbeta i en mindre nordisk marknadsavdelning där dagarna aldrig är de samma. Så ansöker du
Denna tjänst är ett konsultuppdrag på 3-6 månader med tillträde omgående. Du blir anställd hos oss på OnePartnerGroup som konsult och kommer ha din arbetsplats på kundens anläggning i Järfälla.
Vänta inte med att skicka in din ansökan då vi går igenom kandidater löpande och tjänsten kan komma att tillsättas före sista ansökningsdatum. Vi tar inte emot ansökningarna via mail med hänsyn till GDPR.
Har du frågor om tjänsten eller undrar hur processen ser ut framöver är du välkommen att kontakta Åsa Wallergård Fröblom på asa.wallergard.froblom@onepartnergroup.se
eller Ida Winther på ida.winther@onepartnergroup.se
.
När du blir en av oss
Som konsult på OnePartnerGroup har du kollektivavtal, med allt vad det innebär vad gäller försäkringar, tjänstepension samt fackliga relationer och du kommer ha regelbunden kontakt med din konsultchef. Hos oss får du testa nya utmaningar och utmanas under trygga förhållanden.Vi på OnePartnerGroup jobbar med rekrytering och bemanning utifrån vår största drivkraft - att se dig lyckas och nå dina mål på både kort och lång sikt. Med en lokal förankring på ett 50-tal orter, från Malmö i söder till Kalix i norr, finns vi nära dig.
Låter detta som rätt uppdrag för dig?
Skicka in din ansökan så snart som möjligt - urval sker löpande! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-10-15 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
