Mark- och exploateringschef
Borås kommun / Administratörsjobb / Borås Visa alla administratörsjobb i Borås
2026-02-05
, Bollebygd
, Svenljunga
, Ulricehamn
, Alingsås
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Borås kommun i Borås
Borås Stad befinner sig i ett expansivt skede med flera spännande utvecklingsprojekt inom samhällsbyggnadsprocessen. Där har Samhällsbyggnadsförvaltningen en central roll. Förvaltningen består idag av cirka 110 medarbetare och bedriver verksamhet inom områdena bygglov, detaljplanering, mätning, kartproduktion, strategisk samhällsplanering, mark- och exploatering samt miljö- och klimatfrågor. På förvaltningen finns även två stödfunktioner, ekonomifunktionen och HR-funktionen.
Med mer än 114 000 invånare är Borås landets trettonde största kommun och är stor nog för ett brett utbud av nöjen, kultur och service. Samtidigt finns allt inom bekvämt avstånd. Det goda läget och med högskolan i city gör staden attraktiv för såväl boende som näringsliv. Med väl utvecklad kollektivtrafik vävs Borås samman med Göteborg och Jönköping till en arbetsmarknadsregion. Mycket positivt har hänt i Borås och många stora utmaningar återstår. Samhällsbyggnadsförvaltningen har en viktig roll i denna utveckling.
Vill du vara en viktig del av ledningen för Samhällsbyggnadsförvaltningen i rollen som mark- och exploateringschef och bidra med mod och möjligheter att utveckla ett tryggt och snyggt Borås med omsorg om varandra och miljön?
Mark- och exploateringsavdelningen är en del av Samhällsbyggnadsförvaltningen och rapporterar till Kommunstyrelsen. Avdelningen har en central roll i kommunens samhällsbyggande och ansvarar för både strategisk markförvaltning och genomförande av exploateringsprojekt - från långsiktig markutveckling till färdigt genomförande.
Vi är ett kompetent arbetslag om 18 medarbetare som nu söker en Mark- och exploateringschef med helhetsperspektiv och stark genomförandeförmåga. Du leder och utvecklar verksamheten med fokus på struktur, prioritering och kvalitet i både strategiska och operativa frågor. Just nu förstärks avdelningen genom att två enheter skapas i form av Markförvaltningsenhet och Exploateringsenheten.
Arbetsplatsen är centralt belägen med god service och bra kollektivtrafik.
Mark- och exploateringschefPubliceringsdatum2026-02-05Dina arbetsuppgifter
Som mark- och exploateringschef har du ett samlat ansvar för kommunens mark- och exploateringsverksamhet. Du arbetar strategiskt med att utveckla kommunens markinnehav och säkerställer att det finns en långsiktig och sammanhållen plan för exploatering och markutveckling i linje med kommunens mål.
I rollen ingår även ansvar för exploateringsprojekt genom hela processen - från idé och tidiga vägval till planering och genomförande. Du har en viktig roll i projektstyrningen av kommunens större och mer komplexa utvecklingsprojekt och säkerställer genomförbarhet, ekonomi, avtal och samordning.
Direkt underställda dig kommer två enhetschefer att finnas med ansvar för varsin enhet. Därutöver har du projektledare för några av kommunens största och mest komplexa projekt, däribland den nya järnvägen Borås-Göteborg.
Ditt uppdrag kommer vara att ansvara för att leda och vidareutveckla Mark- och exploateringsavdelningen. I avdelningens uppdrag ingår att:
leda och utveckla kommunens mark- och exploateringsverksamhet,
arbeta strategiskt med kommunens markinnehav och långsiktig planering,
leda exploateringsprojekt från idé till genomförande,
ansvara för markberedskap samt köp och försäljning av fastigheter,
hantera genomförandefrågor i detaljplaner och exploateringsavtal,
ansvara för markavtal, arrenden och övriga markupplåtelser,
samverka med andra förvaltningar, näringsliv, byggherrar och myndigheter,
företräda kommunen i strategiska mark- och exploateringsfrågor.
På Samhällsbyggnadsförvaltningen arbetar vi tillsammans. Som chef och ledare har du en särskilt viktig roll i att stärka samarbete och tillsammanskänsla inom din avdelning, men nog så viktigt även över avdelnings- och förvaltningsgränserna och med andra viktiga privata och offentliga parter. Detta kräver ett ständigt aktivt arbete med såväl struktur som kultur, genom ett skickligt ledarskap. Du ingår i Samhällsbyggnadsförvaltningens ledningsgrupp och rapporterar direkt till förvaltningschefen. Tillsammans är även nyckelordet för förvaltningens ledningsgrupp. I förvaltningsledningen tar vi gemensamt ansvar för förvaltningens samlade uppdrag och utveckling, och arbetar utifrån en helhetssyn. Du deltar aktivt i ledningsgruppens dagliga arbete såväl som i verksamhetsplanering och budgetarbete, som du sedan är skicklig på att förmedla och kommunicera om.
Rollen innebär ett tydligt mandat och nära samarbete med den politiska ledningen.
Övrig informationKvalifikationer
Vi söker dig som har högskoleutbildning med inriktning lantmäteri, väg- och vatten, samhällsbyggnadsteknik, fastighetsrätt, fastighetsekonomi eller annan inriktning som arbetsgivaren bedömer är relevant för tjänsten. Du ska ha ledarerfarenhet inom området. Det är värdefullt om du har arbetat i en politiskt styrd organisation tidigare, gärna i en liknande tjänst.
Du är välbekant med den lagstiftning som gäller för verksamheten. Arbetet förutsätter att du är van vid förhandlingar och att du har förmåga att betrakta ett ärende ur flera perspektiv. Du har lätt för att samarbeta och entusiasmera dina medarbetare. Du har en god förståelse för privata fastighetsägares och exploatörers perspektiv och förutsättningar och är skicklig i att skapa goda relationer med dessa genom ett gott bemötande och professionellt agerande.
Du är en person som tycker om att ta ansvar i såväl sakfrågor som ledningen av gruppen och verksamheten. Med affärsmässighet och verksamhetsfokus bidrar du till utvecklingen av arbetet. Vi värdesätter kreativitet, nytänkande, helhetssyn och god samarbetsförmåga. Det är viktigt att du kan uttrycka dig väl i tal och skrift.
Vi lägger stor vikt vid dina personliga egenskaper.
I den här rekryteringen tillämpas löpande intervjuer under ansökningstiden.Så ansöker du
Din ansökan med bifogade dokument skickar du via vår ansökningsfunktion som du når via knappen "Sök jobbet" nedan.
Om du har skyddade personuppgifter, ska du inte skicka in din ansökan här. Kontakta istället rekryterande chef. Kontaktuppgifter finns i annonsen. Ange inte heller referenser med skyddad identitet.
Observera att ansökningar blir allmän handling enligt offentlighetsprincipen. Ersättning
Enligt avtal Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-02-17 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "13:2026:001". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Borås kommun
(org.nr 212000-1561) Arbetsplats
Borås Stad Kontakt
Rekryterande chef
Jonas Ward 033-358578 Jobbnummer
9724474